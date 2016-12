Deformers – Ein neues Spiel von Ready at Dawn

Ready At Dawn hat große Aufmerksamkeit durch den PS4-exklusiven Titel The Order 1886 auf sich ziehen können, doch wurde das Spiel nicht so angenommen wie erhofft. Jetzt hat sich das Studio anderen Dingen gewidmet und diese sind nicht mehr exklusiv.

Mit Deformers hat Ready At Dawn eine Art 3rd-Person Smah Brawler in Entwicklung, der an vieles Erinnert aber doch etwas ganz Eigenes ist.

Deformers wird, sofern die ersten Trailer einen Blick auf die Zukunft gewähren, ein perfektes Party-Spiel werden. Deformers soll am 14. Februar für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.