Der Suchteinfluss von Glücksspielen auf unser Gehirn

„Glücksspiel kann süchtig machen“ ist ein bekannter Spruch, eine Anmerkung am Ende jeder Werbung für Lotto, Casinos und Co. Doch was genau ist eigentlich damit gemeint? Wie genau können wir eigentlich süchtig nach etwas werden, was eigentlich eine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung darstellt und in wie fern wird unser Gehirn an dieser Stelle beeinflusst?

All diese Fragen versuchen Neurowissenschaftler, also Forscher die sich mit unserem Gehirn beschäftigen, seit geraumer Zeit genau zu untersuchen um uns ein besseres Verständnis dafür zu verschaffen, was am Zocken eigentlich das ist, was uns so gut gefällt und warum wir hier kontinuierlich zurückkehren.

Ein geschichtlicher Überblick

Nicht immer hat man Glücksspiel als eine potentielle Suchtgefahr angesehen. Lange Zeit war die Definition von extensivem Gambling, die eines Zwangs und nicht die einer Sucht. Doch wo liegt hier eigentlich der Unterschied bei den beiden? Die Definitionen können dies gut aufzeigen:

Zwang: Ein Zwang wird im kompaktesten Format als „ein unkontrollierbares, starkes inneres Verlangen“ definiert.

Sucht: Von einer Sucht spricht man wenn man einen „Zustand der Abhängigkeit von einer Substanz und/oder einem Verhalten“ meint. Das bedeutet, dass der Verstand das Verlangen nicht beeinflussen und kontrollieren kann.

Jedenfalls hat man beim Glücksspiel lange Zeit von einer Art Zwang gesprochen – in den 1980er Jahren wurde das Problem erstmals als Zwang medizinisch anerkannt. Gute 15 Jahre hat es dann noch gedauert bevor man sich 2013 offiziell einig darüber geworden ist, dass man von einer potentiellen Sucht redet. Das Umdenken ist hauptsächlich darin begründet, dass biologische Kenntnisse immer mehr Licht auf dieses Problem werfen – unser Gehirn wird tatsächlich ganz schön beeinflusst wenn man sich im Suchtstadium befindet. Doch auch wenn diese potentielle Gefahr definitiv existiert ist nicht jeder der gerne mal ab und zu online ein paar Games zockt auch gleich als Süchtiger einzustufen.

Die Veränderungen in unserem Gehirn

Wie bereits angedeutet haben vor allem wissenschaftliche Entwicklungen dazu beigetragen, dass die Ernsthaftigkeit der Spielsucht erkannt wurde und man nun inzwischen auch ziemlich gut verstehen kann was genau in den Köpfen vorgeht wenn ein Spieler das Suchtlevel erreicht hat.

Dabei zeigen Untersuchungen des Gehirns, dass dasselbe Belohnungszentrum untypisch reagiert wird wie das auch bei Drogen oder Alkohol Abhängigen der Fall ist – das sogenannte Ventral Stratium. Dabei ist interessant, dass eine verminderte Aktivität dieser Region zu beobachten ist. Ein Phänomen, dass Forscher als auslösende Grundlage für vermehrte gewünschte Stimulation des Gehirns, wie sie dann durch das High beim Spielen oder auch das High von Drogen, erreicht wird.

Auch ein weiterer Teil unserer Gehirnsubstanz nimmt an dem Problem teil: die Prefrontal Cortex. Diese Cortex ist involviert wenn wir Entscheidungen treffen, Impulse kontrollieren oder generell kognitive Aktivitäten kontrollieren. Diese ist dabei im Vergleich zu nicht-Spielern wesentlich weniger aktiviert. Man hat also Probleme dem Impuls zum Zocken zu widerstehen und eine vielleicht etwas rationale Entscheidung zu treffen.

Spielsucht oder nicht?

All die erläuterten Veränderungen im Gehirn wurden bei Spielern mit hoher Frequenz beim Glücksspiel beobachtet, genauer gesagt bei eben jenen Leuten die sich bereits im Sucht-Stadium befinden. Das bedeutet aber dennoch nicht, dass alle Zocker die gerne mal ab und zu im online Casino einlaufen, jetzt gleich in Panik ausbrechen sollte – viele von uns können dieser Freizeitgestaltung bedenkenlos nachgehen. Dennoch sollte man sich wohl vor allem in diesem Feld konstant bewusst sein, dass diese potentielle Gefahr lauert.