Der WM-Kader steht fest: Neue Chance für Reus

Seit wenigen Tagen steht der endgültige deutsche Kader für die Fußballweltmeisterschaft in Russland fest. Knapp zwei Wochen vor dem Anstoß im Vorrundenspiel gegen Mexiko gab Bundestrainer Joachim Löw seine Entscheidung bekannt.

Besonders überraschend war dabei sein Entschluss den Jungprofi der britischen Premier League, Leroy Sané, nicht mitzunehmen. „Es gibt sicherlich deutlich schönere Tage im Leben eines Bundestrainers, wenn man vier so tolle Spieler nach Hause schicken muss“, sagte Löw nach der Verkündung. Zusammen mit Sané hat es den Torwart Bernd Leno, Angreifer Nils Petersen und den Abwehrspieler Jonathan Tah getroffen. Ihm sei es nicht leichtgefallen, erklärte der Trainer weiter. Freuen dürfen sich nun allerdings die anderen 23 Spieler, die es in den Kader 2018 geschafft haben. Für einige von ihnen ist die Fußballweltmeisterschaft dabei kein Neuland: Ganze 8 Spieler nimmt Jogi Löw aus dem Kader 2014 wieder mit. Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Julian Draxler, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil dürfen ihr Können erneut unter Beweis stellen und den Hauch des Siegers 2014 zurück ins Stadion bringen.

Obwohl Mesut Özil zuletzt zusammen mit Ilkay Gündogan unangenehm aufgefallen waren, nachdem die beiden sich händeschüttelnd mit dem Staatspräsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ablichten ließen, hatte dies keine negativen Auswirkungen auf ihre Nominierung. Er habe „keine Sekunde“ daran gedacht, Özil und Gündogan zu streichen, äußerte sich der Bundestrainer auf Nachfrage zu dem Thema kurz und knapp. „Die beiden waren sich der Symbolik und Bedeutung dieses Fotos nicht bewusst, aber natürlich heißen wir die Aktion nicht gut“, erklärte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff nach Veröffentlichung des Fotos. Trotzdem habe er „überhaupt keinen Zweifel an Mesuts und Ilkays klarem Bekenntnis, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen und sich mit unseren Werten zu identifizieren“.

Neben Özil und Gündogan bekennen sich auch Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Jonas Hector, Marvin Plattenhardt, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Julian Brandt, Marco Reus, Sebastian Rudy, Mario Gomez und Timo Werner zur deutschen Nationalelf.

Die meisten der von Jogi ausgewählten Spieler weisen bereits einen soliden Erfahrungsschatz in Länderspielen auf oder bekamen als Teil einer ausländischen Mannschaft genug Spielpraxis mit auf den Weg. Besonders bei Marco Reus darf man in diesem Jahr gespannt sein, schließlich verpasste der Pechvogel der Nation durch schwere Verletzungen bereits die WM 2014 und die EM 2016. Löw sei es deshalb sehr wichtig, dass Reus ohne weiteren Druck ans oberste Level herangeführt würde. „Dazu gehört in erster Linie, dass er beschwerdefrei und fit ist und über einen längeren Zeitraum regelmäßig spielt und trainiert.“

Viel Zeit bleibt Marco Reus dafür allerdings nicht mehr, schließlich startet die deutsche Mannschaft am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko in die WM. Sollte sich bis dahin doch noch ein Spieler verletzen, kann Löw bis 24 Stunden vorher einen Ersatz einberufen. Danach ist eine Änderung des Kaders nicht mehr möglich. Hat Reus dieses Mal endlich Glück, erwartet ihn in der Vorrunde außerdem am 23. Juni in Sotschi ein Spiel gegen Schweden und vier Tage später in Kasan ein Match gegen Südkorea.