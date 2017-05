Destiny 2 – 20 Minuten Gameplay eines Strikes

Destiny 2 wurde kürzlich der Welt vorgestellt und Bungie hat vor diverse Neuerungen ins Spiel zu bringen. Etwas das ebenfalls überarbeitet wurde sind die Strikes in Destiny 2.

Die Kollegen von Xboxachievements durften bereits Hand an Destiny 2 legen und haben einen Strike, mit der Titan-Klasse, gespielt. Auch die Strikes haben deutlich mehr Story in sich und liefern zusätzlich zu neuem Loot diverse Informationen zum Spiel.

In puncto Aussehen, also die Grafik des Spiels, ist sich im Übrigen Phil Spencer sicher, dass es auf Project Scorpio am besten aussehen wird. Genau wie das neue Call of Duty: World War 2. Destiny 2 erscheint am 08. September für PC, Xbox One und PS4.