Destiny 2 – Beta funktioniert nur mit neuem Update

Die Beta zu Destiny 2 steht kurz bevor, zumindest wenn man auf der Xbox One spielen möchte. PS4-Gamer, die Destiny 2 vorbestellt haben, dürfen bereits heute ab 19 Uhr in die Welt des Reisenden und der Hüter eintauchen.

Bevor es aber dazu kommt, müsst ihr noch einen Patch herunterladen, ohne den, die Beta von Destiny 2 nicht spielbar sein wird. Erst dann könnt ihr die Beta, die am 19. Juli auf der Xbox One die Beta – ebenfalls ab 19 Uhr in Angriff nehmen.

Für alle, die Destiny 2 nicht vorbestellt haben beginnt die Beta am 21. Juli (19 Uhr) und endet am 24 Juli um 06:00 Uhr.

Die Beta zu Destiny 2 wird unter anderem die Homecoming-Mission enthalten und natürlich Strikes und etwas Multiplayer-Action. Das angesprochene Update steht im Übrigen zum Download bereit, solltet ihr die Beta schon heruntergeladen haben.

An update for the Destiny 2 Beta is now available. Players must install this update before they can access the Beta later this week.

— Bungie Help (@BungieHelp) July 17, 2017