Destiny 2 – Beta wurde verlängert

Falls ihr noch nicht in die Gelegenheit kamt, die Beta zu Destiny 2 zu probieren, gibt euch Bungie noch einmal die Gelegenheit das nachzuholen.

Ursprünglich sollte die Beta heute um sechs Uhr deutscher Zeit auslaufen. Bungie hat sich kurzfristig dazu entschlossen, die Beta bis zum 26.Juli (14 Uhr) zu verlängern. Mit der zusätzlichen Zeit will das Entwicklerstudio weitere Dienste testen.

Ob in dieser Zeit noch neue Inhalte hinzugefügt werden, ist allerdings nicht klar. Gestern um 19 Uhr hat Bungie die Farm, die neue Anlaufstelle für Hüter, kurz der Öffentlichkeit freigegeben, ohne sie aber mit NPCs zu bevölkern.

Destiny 2 erscheint am 06. September für Xbox One und PS4.

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT.

— Bungie Help (@BungieHelp) July 23, 2017