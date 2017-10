Destiny 2 – Euer Feedback zählt

Bungie hat in Destiny 2 vieles verbessert. Mehr Story wurde versprochen und Bungie hat geliefert. Allerdings gibt es auch genügend Dinge, die Destiny 2 nicht besser macht als der erste Teil.

Vor allem der Endgame-Content ist sehr überschaubar. Es gibt zu wenig zu tun und das hat viele Gamer bereits gestört. Heutzutage wird dieser Frust allerdings schnell an den Entwickler herangetragen.

Christopher Barrett von Bungie hat jetzt via Twitter nach Fan-Feedback gefragt. Er wollte von den Gamern von Destiny 2 erfahren, was sie sich für die nächste Erweiterung wünschen. Es ist derzeit reine Spekulation was Bungie in den ersten DLC von Destiny 2 stecken wird.

Welche Verbesserungsvorschläge hättet ihr?

What would you most like to see in the first expansion? #Destiny2

— Christopher Barrett (@cgbarrett) October 5, 2017