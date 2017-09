Destiny 2 – Heute wieder einmal offline

Destiny 2 wird heute wieder für einige Stunden offline sein, da Bungie wieder einmal Wartungsarbeiten an den Servern und am Spiel selbst durchführt.

Von 15 bis 21 Uhr deutscher Zeit wird Destiny 2 nicht erreichbar sein. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal die Wartungsarbeiten nicht länger dauern als gedacht.

1 used & new available from EUR 50,00

Das letzte und erste Update von Destiny 2 hat gleich drei Stunden überzogen, was viele Gamer alles andere als erfreut haben dürfte.

Destiny 2 services will be offline tomorrow (9/25) for maintenance. Expected duration is 6 AM through 12 PM PDT. https://t.co/Ocy0lEVMfq

— Bungie Help (@BungieHelp) September 24, 2017