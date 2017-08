Destiny 2 – Keine festen Waffen in Raids

Erst kürzlich hat Entwickler Bungie über den Endgame-Content für Destiny 2 gesprochen. Dabei sprach das Studio davon Waffenlayouts, also aus gerüstete Waffen, für bestimmte Bereichen festzusetzen, sodass sie während einer Mission nicht gewechselt werden können.

Dieses Prinzip wird allerdings nicht in jeder Mission oder jedem Teil von Destiny 2 zum Einsatz kommen. Gerade in Raids, den anspruchsvollen Aufgaben des Shooter-MMOs wird es solche festen Layouts nicht geben.

1 used & new available from EUR 69,00

Gameplay Lead Justin Truman erklärte, dass das Studio dies nicht wollte, da einige Spieler den Raid dann verlassen würden, um andere Waffen auszurüsten. Damit würde natürlich der gesamte Flow des Spiels unterbrochen werden.

Destiny 2 erscheint am 06. September für Xbox One und PS4.

Raids in D2 don't have locked loadouts.

We don't want this;

"I just got Midnight Coup to drop, let me quit to equip and I'll rejoin."

— Luke Smith (@thislukesmith) August 22, 2017