Destiny 2 – Kommt auch für den PC?

Erst kürzlich hat Destiny die Eisernen Lords auferstehen lassen und wieder einige Fans des Shooter-MMOs anlocken können. Allerdings war Destiny in seiner Gesamtheit, und da zählt auch das neue Add-on mit, nie das Spiel, was Bungie uns ursprünglich gezeigt hat. Destiny 2 ist natürlich längst in Entwicklung und laut neuen Gerüchten wird einiges anders laufen.

Zum einen soll Destiny 2, wie nun gemunkelt wird, endlich auch für PC erscheinen. Damit dürfte man den vielen Anfragen der PC-Gemeinde gerecht werden wollen, die schon den ersten Teil spielen wollten. Aber da hört es noch nicht auf mit den Gerüchten.

Bungie will Destiny 2 wie ein komplett neues Spiel angehen, selbst wenn man dafür Charaktere zurücklassen müsse, so die Gerüchte. Zudem soll Destiny 2 „lebendiger“ werden – auf den Planeten sollen Außenposten und ganze Städte zu finden sein. Dinge, die man in Destiny nur immer am Horizont erahnen konnte oder man lief durch zerstörte Ruinen.

Destiny soll laut Gerüchten nicht nur eine Verbesserung des ersten Teils sein; Bungie fängt bei Null an. Das soll angeblich auch der Grund dafür sein, dass man seinen Charakter aus dem ersten Teil nicht mit nach Destiny 2 holen wird können. Bungie könnte allerdings ein System implementieren, dass vor allem die Gamer unterstütz, die viele, viele Stunden in Destiny investiert haben und letztlich auch Geld.

Wie immer sollte all dies nicht zu ernst genommen und mit einer gehörigen Portion Skepsis genossen werden. Weder Bungie noch Activision haben sich bisher zu Destiny 2 geäußert.

