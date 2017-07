Destiny 2 – Lade jetzt die Beta herunter

Destiny 2 wird schon am 06. September 2017 auf den Markt kommen, nicht aber vorher noch eine Beta genossen zu haben. Eben jene könnt ihr nun auf der Xbox One und der PS4 herunterladen.

Die Beta wiegt auf der Xbox One 12,83 Gigabyte und kann dort ab dem 19. Juli von Vorbestellern gespielt werden. PS4-Gamer und Vorbesteller dürfen bereits am 18. Juli die Beta des Spiels in Angriff nehmen.

Am 21. Juli dürfen dann alle anderen, die Destiny 2 nicht vorbestellt haben, in den Beta-Kampf ziehen. Die Beta-Phase endet am 24. Juli um 06:00 Uhr deutscher Zeit. Die Beta startet ab 19 Uhr, des jeweiligen Tages für Vorbesteller und auch für normale Tester.

Vielen Dank an Tobias, für den Hinweis zur Download-Größe.