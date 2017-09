Destiny 2 – So hoch sollte euer Lichtlevel für den ersten Raid sein

Wie schon im ersten Teil von Destiny liegt die aktuelle Levelgrenze bei 20. Abseits dessen heißt es wieder einmal das „Lichtlevel“ zu steigern, in dem Spieler auf die Jagd nach besser Ausrüstung gehen.

Wo kann das besser gemacht werden, als in einem Raid? Bisher ist es in Destiny 2 noch nicht möglich an einem Raid teilzunehmen. Ab dem 13. September öffnet allerdings der erste Raid seine Pforten. Wie hoch das eigene Lichtlevel sein sollte, um an diesem teilnehmen zu können, war bis dato noch ein Geheimnis.

Game Director Luke Smith erklärte nun via Twitter, dass für den ersten Raid ein Lichtlevel von 260 bis 280 erforderlich sei. Im direkten Vergleich zum ersten Teil ist dieses Lichtlevel deutlich niedriger Angesiedelt. Damit scheint Bungie die Raids deutlich zugänglicher machen zu wollen, als im Vorgänger.