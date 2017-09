Destiny 2 – Überflügelt PUBG

Lange Zeit galt PUBG als das meistgespielte Spiel, mehr als eine Millionen Gamer waren zeitgleich auf den Servern aktiv und haben so neue Rekorde aufgestellt.

Rekorde, die nun von Destiny 2 gebrochen wurden. Bungie hat über Twitter verlauten lassen, dass Destiny 2 derzeit von 1,2 Millionen Spielern zur gleichen Zeit gespielt wird. Damit hat Bungie den Rekord von PUBG zwar gebrochen, doch hat Destiny 2 einen Vorteil, den es PUBG derzeit noch nicht hat.

Destiny 2 ist aktuell auf Xbox One und PS4 verfügbar, später im Oktober kommt sogar die PC-Fassung ins Rennen. Damit sind es dann schon drei Plattformen für einen Titel. PUBG auf der anderen Hand ist derzeit nur auf dem PC verfügbar und erscheint in einigen Wochen dann auch auf der Xbox One.

Wer das Rennen letztlich für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Noch hat allerdings Destiny 2 die Nase vorn.

Thank you all so much for playing, Guardians! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild.

— Bungie (@Bungie) September 9, 2017