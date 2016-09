Destiny – Spielt ab sofort in privaten Matches

Wer Destiny als Teil eines Clans oder einer festen Gruppe spielt, hat sich seit Jahren gewünscht private Matches austragen zu können. Auf der gamescom 2016 hat Bungie dieses Feature bestätigt und heute soll es endlich soweit sein.

Für die privaten Matches ist nur das „normale“ Update nötig, welches ihr kostenlos ziehen könnt. Es ist also nicht erforderlich die neue Erweiterung Lords of Iron zu kaufen. In den privaten Matches könnt ihr den Spielemodus und die Map selbst wählen – sobald Lords of Iron erhältlich ist, sollt ihr aus über 30 verschieden Karten wählen können.

Destiny Lords of Iron erscheint am 20. Dezember für Xbox One und PS4.

