Destiny 2 – Eure Rasse, Aussehen und euer Geschlecht könnt ihr mitnehmen

Das nächste große und zeitgleich letzte Live Event für Destiny 1 steht bereits in den Startlöchern, doch die Zeichen stehen günstig, dass in diesem Jahr noch Destiny 2 angekündigt und eventuell sogar veröffentlicht wird. Wie Bungie nun noch einmal bestätigte, wird es nicht möglich sein, seine Ausrüstung vom ersten Teil in den zweiten zu migrieren. Aber immerhin etwas könnt ihr mitnehmen.

Alles was ihr in Destiny 1 gekauft, gefunden oder an Kräften freigeschaltet habt, wird in Destiny 2 durch Abwesenheit glänzen. Allerdings könnt ihr zumindest euren Charakter mitnehmen, wie Bungie verriet.

Rasse, Aussehen und Geschlecht eures Hüters können übernommen werden. Allerdings möchte Bungie mit Destiny 2 einen Neustart beginnen. Neue Geschichten, neuer Loot, Fähigkeiten und Planeten werden in Destiny 2 implementiert. Weitere Details, wie Bungie eure Spielzeit in Destiny belohnen wird, sollen in absehbarer Zukunft bekanntgegeben werden.

Quelle