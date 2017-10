Destiny 2 – Kein Festival of the Lost in diesem Jahr

Jeder Destiny-Fan wird sich noch an das Halloween-Event mit Namen Festival of the Lost erinnern können. Jedes Jahr aufs Neue hat Bungie das Event abgehalten, um neue Rüstungen und mehr zu erspielen.

In Destiny 2 wird das Halloween-Event dieses Jahr kein Thema werden. Zwar hat Bungie erst kürzlich angekündigt, dass es alle drei Monate ein neues Event-Thema für Destiny 2 geben wird, in dem ihr neue Gegenstände beim Everversum erhalten könnt, wird es 2017 kein Event für Halloween geben.

Das Festival of the Lost hat die Leute im Spiel gefeiert, die ihr Leben für den Kampf gegen die Dunkelheit gaben. Ironischerweise wäre es in Destiny 2 noch angebrachter dieses Fest zu feiern, bedenkt man die unzähligen Toten, die durch den Angriff der Roten Legion verursacht wurden.

Die Info zum Aussetzen des Events stammt von Bungie Community Manager David Dague, der diese Information via Twitter teilte.

No, Sir. We may see it again someday but Season 1 has been about launch and ritual activation. The first event for Destiny 2 is The Dawning.

— DeeJ (@DeeJ_BNG) October 21, 2017