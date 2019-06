Destroy All Humans – Erstes Gameplay steht online

2019 ist das Jahr des Remakes. Auch Destroy All Humans wird als Remake auf die aktuellen Konsolen erscheinen.

Obwohl THQ Nordic das Remake bereits angekündigt hat, fehlte es bis zum heutigen Tag an Gameplay. Das wurde nun auf der E3 2019 geändert. Zum Gameplay gibt es noch diverse Informationen.

So wird Destory All Humans Semi Open World sein. Ihr werdet insgesamt sechs Gebiete bereisen können, jedes davon ist dann in sich offen und ohne Ladezeiten versehen. Zudem wird es viele Features geben, die ihr aus dem Original kennt, andere wurden etwas verändert. So könnt ihr jetzt Telekinese und Waffen zeitgleich nutzen, um nur ein Beispiel zu nennen.

Destroy All Humans soll 2020 auf allen Plattformen erscheinen.