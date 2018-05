Deus Ex – Die Franchise ist noch nicht tot

Entwickler Edios Montreal werkelt aktuell an Shadow of the Tomb Raider, ist aber auch für die Deus Ex-Reihe verantwortlich. Nach Deus Ex: Mankind Divided scheint die Serie tot zu sein, doch dem ist nicht so, wie Eidos Montreal CEO David Anfossi jetzt bestätigte.

Er sagte: „Es ist nicht tot. Wir müssen nur über die Zukunft der Reihe nachdenken und es dann richtig und respektvoll angehen.“ Square Enix hat mit Deus Ex: Mankind Divided nicht den erhofften Erfolg einfahren können.

Yosuke Matsuda, seines Zeichens CEO von Square Enix, hat bereits im November 2017 erklärt, dass Square Enix weiterhin an der Franchise festhalten wird, aber das dem Unternehmen nicht unendliche Ressourcen zur Verfügung stehen und man sich aktuell auf andere Projekte fokussiert.

Wann wir also mehr von Deus Ex als Reihe hören werden, bleibt ungewiss.