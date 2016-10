Deus Ex: Mankind Divided – Neuer Patch bringt HDR auf die Konsolen

Adam Jensen ist bereits seit einiger Zeit unterwegs und rettet die Menschheit vor sich selbst. Bisher musste er in Deus Ex: Mankind Divided dabei aber auf ein tolles Feature verzichten, dass jetzt aber nachgeliefert wurde.

Ein neuer Patch für Deus Ex: Mankind Divided hat nun HDR für Xbox One und PS4 implementiert. Abseits dessen gibt es neuen Content für Breach und diverse Bug Fixes und Verbesserung, die das neue Update mit sich bringt.

We've just released our latest patch for #DeusEx #MankindDivided on PS4, Xbox One and PC. Here's what it brings: pic.twitter.com/GYi0KNxdJb

— Deus Ex (@DeusEx) October 3, 2016