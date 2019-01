Devil May Cry 5 – Eine Demo für alle sind unterwegs

Xbox One-Gamer durften bereits eine Demo zu Devil May Cry 5 genießen, schon im Dezember 2018. Doch Capcom hat lange noch nicht genug was Demos zu Devil May Cry 5 betrifft.

Wie das Unternehmen nun via Twitter bekannt gab, wird es zu Devil May Cry 5 noch eine Demo geben, die dann für alle Gamer erhältlich sein wird. Die alte Xbox One-Demo ist ab heute nicht mehr verfügbar, doch das Warten auf die neue wird nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen.

Ab dem 07. Februar 2019 könnt ihr eine zweite Demo in Angriff nehmen. Die alte, auch wenn nicht mehr erhältlich, könnt ihr noch immer von eurer Festplatte starten, sofern ihr diese nicht gelöscht habt.

Huge thanks to everyone who downloaded and tried out the #DMC5 Xbox One demo! As of today, it will no longer be available for download, but it's still playable if you have it on your system.

⚡️ A new demo is coming Xbox One and PS4 on Feb 7th! ⚡️ pic.twitter.com/VZLNAL2tAk

— Devil May Cry 5 (@DevilMayCry) January 7, 2019