Devil May Cry 5 – Eine neue Engine und eine echt hübsche Jacke

In den heiligen Hallen von Capcom entsteht derzeit der fünfte Teil der Devil May Cry-Reihe. Vorgestellt auf der E3 2018 im Rahmen der Konferenz von Microsoft, gibt es nun einige interessante Fakten zu Devil May Cry 5.

So wird Devil May Cry 5 die gleiche Engine nutzten wie auch der Remake von Resident Evil 2, wie Capcom nun verriet. Um zu zeigen wie gut die neue Engine wirklich ist wurde die Jacke von Nero, dem Helden von Devil May Cry 5, gerendert und ist kaum von einer echten Jacke zu unterscheiden.

Zusätzlich zielt Capcom für Devil May Cry 5 eine stabile Framerate von 60 Bildern pro Sekunde an. Dies soll durch die neue Engine ermöglicht werden und das neue Verfahren, das die Jacke von Nero so unglaublich echt aussehen lässt: