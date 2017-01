Devil May Cry 5 – Wird es noch dieses Jahr angekündigt?

Nach der Neuauflage von Devil May Cry, namentlich DMC, ist es sehr still geworden, um eine der wohl bekanntesten und beliebtesten Franchises aus dem Hause Capcom. Ein Neujahrsgruß bringt nun aber etwas Hoffnung zurück.

Hideaki Itsuno, seines Zeichens Director von Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 und Dragon’s Dogma, schrieb via Twitter folgenden Gruß: „Frohes neues Jahr! Ich strenge mich dieses Jahr an, um mein neues Spiel ankündigen zu können. Danke.“

Nun ist einfach noch nicht genug bekannt, über die Pläne bezüglich Devil May Cry seitens Capcom, sodass es tatsächlich auch ein komplett neues Spiel sein könnte. Allerdings könnte ein neues Devil May Cry wieder die Fans an Bord holen, die mit DMC, dem Remake, alles andere als Einverstanden waren.