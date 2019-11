Diablo 2 – Blizzard wird wohl nie eine Remastered-Version entwickeln

Falls euch die Ankündigung von Diablo 4 in helle Vorfreude auf das Spiel versetzt hat und ihr am liebsten alle Teile davor noch einmal in „schön“ spielen wollt, dann solltet ihr lieber nicht auf eine Remastered Version von Diablo 2 hoffen.

In einem Interview mit Gamespot hat sich Blizzard zu diesen Wünschen geäußert. Von offizieller Seite heißt es zu einer möglichen Version von Diablo 2 als Remastered:

„Ich fuhr nach Hause und suchte die Festplatte oder was auch immer wir damals genutzt haben. Ich habe einige Tage mit der Rekonstruktion verbracht, was auch super lief, außer dass wir viel Material des Spiels mit der Zeit verloren haben. Wir haben Assets und Art Assets verloren. Das würde es für Blizzard sehr schwer machen ein Diablo 2 Remastered zu machen, weil diese Daten so ziemlich verloren sind. Sie müssten es von Grund auf neu machen.“

Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass Blizzard das eigene Geld in die Entwicklung von Diablo 4 stecken wird, statt viele Daten neu zu entwickeln und dann mit einem alten Spiel zu kombinieren.