Die beliebtesten deutschen Casino-Spiele

Auch die Restriktionen für solche Spiele wurden in den letzten Jahrzehnten ziemlich gelockert; die Glücksspielwelle war also kaum aufzuhalten und hat sich auf alle Länder der Welt ausgebreitet, darunter natürlich auch Deutschland, wo auch Glücksspiele produziert werden. Doch welche deutschen Casino-Spiele sind eigentlich am beliebtesten? Wir haben uns auf die Suche nach der Antwort zu dieser Frage begeben.

Mannigfaltige Vielfalt

Deutschland beherbergt dabei eine ziemlich große Anzahl an Casino-Spiele-Manufakturen, die alle verschiedene Spiele herstellen. Eine dieser Manufakturen ist der bekannte Hersteller Merkur, der dem Unternehmen Gauselmann angehört und schon seit Jahrzehnten Casinos in aller Welt beliefert. Als Casinos den Sprung ins Internet gewagt haben und immer mehr digitale Spiele gefordert wurden, zögerte auch Merkur nicht lange und entwickelte einige sehr beliebte Spiele, die wir weiter unten auflisten.

Neben Merkur gibt es aber auch noch andere Hersteller; zum Beispiel den international sehr gefragten Hersteller Novomatic. Gut, dieser sitzt nicht direkt in Deutschland, sondern in Österreich, besitzt aber deutsche Wurzeln und liefert Spiele vor allem in deutscher Sprache aus. Auch Bally Wulff dürfte Slot-Kennern ein Begriff sein, denn auch dieser Hersteller sitzt in Deutschland. Über die Vielfalt der deutschen Hersteller kann man sich also nicht beklagen.

International beliebt und im Herzen Deutsch

Alle beliebten deutschen Casino-Spiele aufzuzählen, wäre ein fast unmögliches Unterfangen, denn Deutschland hat international einen sehr guten Ruf, was Spielautomaten anbelangt. Einer der beliebtesten Automaten ist sicher der Automat „Double Triple Chance“ von Merkur, ein klassischer Spielautomat mit allem, was man braucht: ein einfaches Spielkonzept, Früchtchen und kurzweilige Spannung. Ein weiteres Beispiel für beliebte deutsche Slot-Kunst ist der Spielautomat „Sizzling Hot Deluxe“, ein absoluter Klassiker von Novoline, der fast jedem Spieler ein Begriff ist. Auch hier ist das Spielprinzip überraschend simpel, aber dennoch faszinierend und zieht den Spieler schnell in seinen Bann.

Zu guter Letzt kann man auch noch den Spielautomaten „Book Of Ra“ erwähnen, der wohl einer der beliebtesten deutschen Spielautomaten weltweit ist. Der Automat, der auch von Novoline stammt, war so beliebt, dass er zahlreiche Nachfolger und auch Nachahmer inspirierte; doch keiner ist wohl so beliebt wie das zeitlose Original. Das sind natürlich nur drei Beispiele, doch diese zeigen ganz genau, warum viele deutsche Spiele so beliebt bei dem internationalen Publikum sind: sie greifen auf altbewährte Prinzipien zurück und scheuen sich dennoch nicht unbedingt davor, etwas Neues in den Mix zu werfen.

Diese simple und dennoch faszinierende Bauweise ist das Markenzeichen der deutschen Hersteller. Merkur und Novoline besitzen hierbei das Monopol, doch das ist nicht schlecht; fragt man Glücksspieler in den USA nach Merkur und Novoline, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie diese Hersteller kennen.

Die Produktion läuft immer weiter

Merkur, Novoline und viele andere beliebte deutsche Hersteller sind natürlich auch heutzutage immer noch dabei, neue Spielautomaten und Spielkonzepte zu erschaffen. Natürlich wird nicht jeder deutsche Spielautomat dabei automatisch ein Hit, der international bekannt und gefeiert ist – oder sagt Ihnen der Merkur-Spielautomat „Hocus Pocus“ etwas?

Dennoch kann man eines nicht bestreiten: die meisten deutschen Spielautomaten liefern Qualität. Die Hersteller sind sich dem Status, den sie international besitzen, natürlich bewusst, ruhen sich aber nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sowohl Novoline als auch Merkur haben in den nächsten Jahren eine ganze Menge neuer Spiele auf dem Plan, die sie international vor allem online in den verschiedensten Casinos präsentieren möchten. Die Welle deutscher Qualitätsspiele wird also vorerst nicht abreißen.