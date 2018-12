Die besten Games für die Feiertage

Bei miesem Wetter haben sicherlich die wenigsten Menschen Lust außer Haus zu gehen, um Ihren Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen nachzukommen. Online Games sind deshalb eine willkommene Abwechslung für die Feiertage und natürlich auch für die langweiligen Serien im Fernsehen. Allerdings gibt es unzählige Spiele im Internet, weshalb die riesige Auswahl leider auch zur Qual werden kann. Zocker suchen sich natürlich Online Casinos aus, bei denen ein profitabler Bonuscode angeboten wird, wie das z.B. beim Bonus Lapalingo der Fall ist. Obwohl Slotmaschinen, Roulette und Kartenspiele wie Blackjack oder Poker ein idealer und aufregender Zeitvertreib ist, kann sich natürlich auch nicht jeder Internetnutzer für Casinospiele begeistern.

Anhand der Downloads in den letzten Monaten, lässt sich gut nachvollziehen, was überhaupt die beliebtesten Online-Spiele sind, die sich nicht nur für verregnete Wochenenden oder langweilige Feiertage eignen.

Mahjong

Mahjong ist ein chinesisches Brettspiel, welches in unzähligen Varianten im Internet vertreten ist. Dieses Spiel besteht aus 136 Steinen mit chinesischen Symbolen. Ziel ist, alle Spielsteine paarweise oder vierweise abzubauen. Allerdings können nur freiliegende Motive entfernt werden. Es handelt sich dabei also um ein klassisches Strategiespiel für die ganze Familie.

Schach

Schach zählt wie auch Mahjong, zu den klassischen Brettspielen. Bei den Online-Spielen kann der Schwierigkeitsgrad gegen den PC oder das mobile Endgerät variieren. Optimal sind die Blitz-, Live und auch die Fernschachpartien, die auch für Anfänger leicht zu bedienen und im Echtzeit-Modus spielbar sind.

Tomb Raider: The Dagger of Xian

Die Online Tomb Raider Games sind sicherlich nicht nur für Lara Croft Fans ein herrlicher Zeitvertreib. Dabei handelt es sich um ein sehr gutes Action-Adventure-Spiel, mit sehr vielen Extras, damit weitere Optionen freigeschaltet werden können. In der Rolle von der attraktiven Archäologin Laura Croft lassen sich bei diesem beliebten Game zahlreiche aufregende Abenteuer erleben.

Pinball

Das Microsoft 3 D Pinball Game zählt ebenfalls mit zu den besten Optionen für die Feiertage. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage vom klassischen Spielautomaten, so dass man wie in einer Spielhalle flippern und neue Highscores, wie bei den Online Lapalingo Slots, erzielen kann. Natürlich wird auch bei Pinball das Zockerfeeling durch den entsprechenden Sound optimal unterstützt.

Moorhuhn Remake

Die Moorhuhnjagd ist schon seit zig Jahren bekannt und nach wie vor beliebt. Ziel ist, in 90 Sekunden Moorhühner abzuschießen, wobei keine Flinte, sondern lediglich die Maus notwendig ist. Moorhuhn Remake ist eine Neuauflage vom berühmten Klassiker der Moorhuhnjagd, die als Werbespiel 1999 für sehr viel Aufregung sorgte.

Sicherlich gibt es noch weitere interessante Online Games, die sich hervorragend für die kommenden Feiertage eignen. Bei der Auswahl sollten allerdings nicht nur die persönlichen Vorlieben beachtet werden, sondern auch Bonusangebote wie z.B. die Bonus Codes in Online Casinos wie Lapalingo oder ein kostenloser Download der beliebtesten Spiele im Internet.

Fazit

Nicht in jedem Fall sind aufwendige Spiele wie z.B. Fifa, Flight Gear oder Call of Dutys die besten Optionen für Feiertage, da es an diesen Tagen in erster Linie um Entspannung und Spielgenuss gehen sollte. Auch Gesellschaftsspiele wie beispielsweise Monopoly können durchaus für eine willkommene Abwechslung sorgen, so dass man nicht unbedingt auf Helfer oder kostenpflichtige Ausrüstungsgegenstände angewiesen ist.