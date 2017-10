Die besten Laptops für Virtual Reality und Online Casino Spiele

Nicht erst seit den neusten 3D-Brillen liegt die Virtual Reality-Technik voll im Trend. Zumindest den Spielsektor beherrscht die VR-Technik schon lange und hat sich mittlerweile auch auf Online Casinos ausgedehnt. Um als Spieler dabei jedoch voll auf seine Kosten zu kommen, bedarf es der richtigen Werkzeuge. Das wichtigste Utensil ist dabei ohne Zweifel der Laptop. Einige der besten Modelle sollen dir dabei im Folgenden vorgestellt werden.

Die Mindestanforderungen an einen VR-Laptop für echtes Casino-Feeling

Um die VR-Technik in vollen Zügen auskosten zu können, raten Experten zu einem Laptop mit mindestens 8 Gigabyte RAM sowie einem HDMI von 1,4 und einem i5-6300HQ Intel Prozessor. Darüber hinaus ist es ratsam, wenn der Laptop über USB 3.0 Anschlüsse verfügt und Windows 8 vorinstalliert ist. Auch wenn sich das für dich nach technischem Schnickschnack anhört, so ist es doch essenziell, um wahre Casino-Atmosphäre zu dir nach Hause zu holen.

Virtual Reality Casinos mit diesen Laptops

AORUS X7 DT zählt zu einem der Laptops, die ideal für VR-Games sind. Nicht nur sein extra breiter Bildschirm von 17,3 Zoll sorgt für eine atemberaubende Grafik. Auch sein SSD-kompatibler Datenspeicher und seine rasante Verarbeitungsgeschwindigkeit von 2,6 GHz stellen sicher, dass du High-End-VR-Spiele wie „Space Pirate“ voll auskosten kannst. Hast du dann einmal von diesem Spiel die Nase voll, verspricht dir Online Roulette den Nervenkitzel der ganz anderen Art. Spiel jetzt hier mit dem Laptop für Virtual Reality gleich einmal den Tischklassiker Roulette um Echtgeld und finde heraus, ob du ein glückliches Händchen hast. Um im Online Casinos dabei ganz in die Virtual Reality einzutauchen, sorgen hoch aufgelöste Bilder mit hoher Bildfrequenz für eine einzigartige Spielerfahrung.

Neben dem AORUS eignet sich auch der MSI GT80 Titan für das Virtual Reality Casino. Seine Festplatte von bis zu einem Terabyte hat dem Gerät dabei den Namen des Titan eingebracht. Doch auch die Grafik lässt bei diesem Spiele-Laptop keine Wünsche offen und schafft eine Casinoumgebung, die visuell reizt. Einziges Manko des Titan ist da lediglich seine schlechte Batterieleistung.

Doch von einer schlechten Batterieleistung kann auch der URSPRUNG EON17-SLX ein Lied singen. Zwar wird er unter den Gamern mit 16 Gig RAM und einer Speicherkapazität von 1 TB als der ultimative VR-Laptop gehandelt, doch ist die Akkuleistung bei diesem Gerät mehr als bescheiden. Immerhin wird der URSPRUNG jedoch für seine außergewöhnliche Grafik-Leistung so sehr als VR-Laptop gerühmt, sodass du bestimmt keinen Fuß mehr in eine Spielhalle setzen willst.

Wird das Virtual Reality Casino bald gang und gäbe sein?

Dank der HTML5-Technologie bietet nun schon fast jedes Online Casino mobile Spielversionen an. Was damals noch als unvorstellbar erschien, ist also Realität geworden. Sicherlich wird es dem Virtaul Reality Casino da ganz ähnlich ergehen. Doch wahrscheinlich wird diese ganz neue Spielerfahrung auch einige ganz neue Casino-Spieler anlocken. Schließlich ist die moderne VR-Technik einfach zu anziehend, um einmal ganz in die Glücksspielwelt einzutauchen. Für welches Gerät du dich für dein Spielvorhaben dabei auch entscheiden magst, letztendlich geht es wohl darum, unter einer Vielzahl von Modellen, den besten für dich zu finden. Doch tröste dich, denn wahrscheinlich trifft dabei auch immer auf einen VR-Laptop das berühmte Sprichwort „Nobody is perfect“ zu.