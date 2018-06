Die besten PC-Games 2018: Ein Überblick

Auch das Jahr 2018 hat spannende Neuveröffentlichungen in Sachen Games gesehen. Gleichzeitig gibt es noch eine Menge Spiele aus 2017, die immer noch die Fans in ihren Bann ziehen und durchschlagenden Erfolg erzielt haben. Diese Liste vereint ohne Anspruch auf Vollständigkeit eine Reihe der besten Games der letzten 18 Monate und inspiriert hoffentlich den ein oder anderen Gamer, sich an eine neue Challenge heranzuwagen.

Assassin’s Creed: Odyssey

Los geht’s mit einem absoluten Gaming-Klassiker, der schon wieder mit einer neuen Version daherkommt. Assassin’s Creed: Odyssey ist eine Weiterführung der AC-Serie, die mit Spielen wie Black Flag bereits bahnbrechende Erfolge feierte. Auch diese Ausführung wird Fans nicht enttäuschen. Besonders interessant ist das Konzept der Open World, die Produzent Ubisoft diesmal in die Welt der Spartaner verlegt hat.

Rainbow Six: Siege

Game-Serien sind nach wie vor beliebt, da macht auch Rainbow Six keine Ausnahme. Für Spieler, die ihre Taktik verbessern wollen, ist dieser Shooter genau das richtige. Denn wer hier nicht mit seinem Team zusammenarbeitet, verliert. Bei den Charakteren kann man zwischen Offensive und Defensive wählen und jeder Spezialist hat seine eigenen spezifischen Gadgets, die unter Teamwork zum größten Vorteil aller eingesetzt werden können.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Dieses Spiel überzeugt vor allem durch den ausgefeilten Charakter seines Protagonisten: Wolfenstein spielt sich durch seinen düsteren Humor in die Herzen der Gamer und über seine persönliche Story fällt es ihnen leicht, sich mit ihm zu identifizieren. Auch actionmäßig geht es bei dem Spiel ordentlich rund: Man muss sich gegen zahlreiche Gegner durchsetzen und trägt seine Kämpfe auf spektakulären Schauplätzen aus.

Destiny 2

Bei diesem Spiel hingegen steht die Story nicht so stark im Hintergrund. Dafür erfreuen sich Fans an dem besonders ausgefeilten Gunplay, mit dem man als Shooter die bösen Aliens vernichten kann. Je präziser und schneller der Spieler dabei reagiert, desto besser das Ergebnis – deshalb spielt sich das Game auch besonders gut am PC mit der Maus. Und Kenner von Destiny 2 wissen es vielleicht schon: Gute Ergebnisse bedeuten Loot. Ebenso wie man sich fürs Casino-Zocken Roulette Tricks beschafft, kann man auch für dieses Game heiße Tipps und Tricks in Foren und im Internet finden.

Okami HD

Für Japan-Fans ist dieses Spiel ein Muss: Es entführt den Spieler in die faszinierende Welt der japanischen Mythologie und beeindruckt auch durch seine kunstvollen Grafiken, die den fernöstlichen Kontext noch unterstreichen. Ausnahmsweise ist der Spieler hier keine Person, sondern zieht als Wolfsgottheit Amaterasu durch die Lande und kämpft gegen eine dunkle Macht an, die sein Reich bedroht. Was wenige wissen: Dieses Spiel gab es vor zehn Jahren bereits und ist eine Neuauflage, die nun endlich auf dem PC gezockt werden kann.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Zahlreiche Fans und Gaming-Zeitschriften haben diesen Teil der Call of Duty-Serie zum besten Teil aller Zeiten erkoren. Nur zufriedenstellend also, dass dieses Game nun auch mit exzellenten Grafiken für den PC verfügbar ist. Mit großer Liebe zum Detail haben die Hersteller das Spiel überarbeitet, sodass sogar die Poren in den Gesichtern der Soldaten erkennbar sind. Als Spieler kann man auswählen, ob man sich alleine oder im Team auf eine Mission wagt – beide Varianten sind gleich spannend.

Battlefield V

Mit Battlefield V geht man auf Zeitreise: Statt sich mit modernsten Waffen zu verteidigen, kämpft man hier als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Die Luftwaffe bedient sich dabei der Vorgänger unserer heutigen Kampfflieger und auch die Gewehre und Handgranaten sind an die Zeit angepasst.

Mit diesen Spielen wird einem sicher nicht langweilig – und für jeden ist etwas Neues dabei!