Thunderkick? Noch nie von diesem Entwickler gehört? Das kann sein, doch die Spiele von diesem genialen Unternehmen kennen Sie bestimmt schon. Der 2012 gegründete Anbieter hat nämlich bereits einige der angesagtesten Video Slots der letzten Jahre veröffentlicht. Die Spiele von Thunderkick werden in allen großen Online Casinos der Welt gespielt und zählen darin regelmäßig zu den populärsten Titeln. Es gibt sogar schon mehrere spezielle Webseiten für Thunderkick Slots Bewertungen , auf denen Spieler alle Details zu den Automaten finden.

Genau wie fast alle anderen großen Entwickler von Online Slots kommt auch Thunderkick aus Schweden. Casino Spiele und virtuelle Spielautomaten dürften damit zu den erfolgreichsten Exporten des Landes gehören. Damit hat das Land noch wesentlich mehr zu bieten als wunderschöne Landschaften und tolle Wanderwege .

Thunderkick wurde im Jahr 2012 gegründet und hat mittlerweile Büros in Schweden und auf Malta. Der Anbieter konzentrierte sich von Anfang an darauf, einzigartige Slots von höchster Qualität zu produzieren. Was wir bisher von diesem Unternehmen gesehen haben kann diesen Eindruck mehr als bestätigen. Um Ihnen einen tieferen Einblick in den Entwickler zu geben, stellen wir heute die Top 5 beliebtesten Spiele von Thunderkick vor. Los geht’s!

1. 1429 Uncharted Seas

Den Anfang macht einer der schönsten Slots aller Zeiten. Bei 1429 Uncharted Seas begibt sich der Spieler auf eine Reise der 7 Weltmeere. Der Slot hat eine komplett einzigartige Optik, die einen eher an ein Bilderbuch erinnert als an einen Video Slot. Der Bildschirm erscheint wie eine Karte des Ozeans, und die Symbole sind verschiedene Meereslebewesen und astrologische Zeichen.

Auch an Bonusfeatures mangelt es in diesem tollen Slot nicht. So gibt es hier ein geniales expandierendes Wild, bei dem ein Seemonster ein Schiff angreift und sich daraufhin auf einer kompletten Walze ausbreitet. Zusätzlich gibt es ein tolles Freispiel-Feature mit bis zu 50 Spins.

2. Bork the Berzerker

Wesentlich mehr Action bietet Bork the Berzerker. Der Titelheld geht bei diesem Slot auf Monsterjagd, was eine äußerst unterhaltsame Slot-Erfahrung erzeugt. Das Thema ist extrem humorvoll und bietet jede Menge Lacher. Trotzdem ist die Grafik einfach nur spitze und der Slot sieht wirklich gut aus. Auch bei diesem Spiel gibt es expandierende Wilds und ein Freispiel-Feature. Mit einem RTP von 97,3% zählt dieser Slot außerdem zu den profitabelsten im Internet.

3. The Falcon Huntress

Wer sich für die Geschichte und Kultur der Mongolei interessiert, der ist bei The Falcon Huntress genau richtig. Dieser Slot ist mindestens genauso hübsch und originell wie 1429 Uncharted Seas. In diesem Fall sieht das Thema aus wie auf Stoff gestickt. Als Symbole dienen hier die altbekannten Pokersymbole sowie ein Falke, ein Nest mit einem Ei und natürlich die Titelfigur selbst.

Als Bonusfeatures gibt es hier etwas ganz Besonderes: Bei den Expanding Wilds werden die Symbole einer Gewinnkombination auf den ganzen Walzen ausgebreitet, was den Gewinn um einiges vergrößert.

4. Wild Heist at Peacock Manor

Der vielleicht komplexeste Slot von Thunderkick ist Wild Heist at Peacock Manor. Bei diesem Automaten gibt es nicht nur eine reiche Hintergrundgeschichte, sondern auch eine Sammlung der verrücktesten Bonusfeatures im Netz. Hier gibt es mehrere zufällige Features, die bei jedem Spin aktiviert werden können. Man muss es einfach selbst ausprobiert haben.

5. Yeti Battle of Greenhat Peak

Den Abschluss macht Yeti Battle of Greenhat Peak. Auch hier gibt es ein tolles Thema, das mit einer wunderschönen Grafik aufwarten kann. Die Symbole und der Hintergrund sind im Cartoon-Stil gestaltet, was das humorvolle Thema perfekt unterstreicht. Und auch hier gibt es mehrere coole Bonusfeatures: Es gibt Sticky Wilds, ein tolles Freispiel-Feature und ein zufälliges Feature namens Wild Attack, das den Spieler bei jedem Spin überraschen kann.