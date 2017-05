Die Top 5 Gambling Spiele für den PC

Für Gambling Spiele auf dem PC gilt definitiv, dass die Auswahl größer ist als auf irgendwelchen Konsolen. Das liegt schon allein an der Tatsache, dass ihr auch online beispielsweise spieautomaten ohne Einzahlung spielen könnt.

Optionen des Glücksspiels sind also seit langer Zeit für den PC verfügbar und daher waren die ersten reinen Gambling Spiele auch für dieses Medium entworfen worden. Hauptsächlich handeln die Games allerdings auch hier von Poker, doch der Teich ist definitiv größer. Eine Besonderheit wartet darüber hinaus für alle Fans der Vintage-Games, denn viele Klassiker haben bereits einige Jahre auf dem Buckel. Trotzdem sind es diese immer mal wieder wert, herausgeholt zu werden. Doch genug der langen Vorrede, hier kommen unsere Top 5 Gambling Spiele für den PC:

1. Hoyle Casino

Schlicht und einfach DER Klassiker, wenn wir von Gambling Games für den PC sprechen. Dieses Allrounder-Spiel aus dem Jahre 1996 bietet euch alle Arten des Glücksspiels mit ansprechender Grafik, wenn wir das Release-Datum im Hinterkopf behalten. Spielautomaten, Video Poker, Craps, Roulette, Black Jack, Keno, Poker, Texas Hold’Em und weitere bekannte Spiele aus der Glücksspiel-Industrie warten auf euch. Die Hoyle Serie ist übrigens ein bekannter Begriff aus diesem Genre. Falls ihr euch auf bestimmte Spiele wie Black Jack spezialisieren wollt, gibt es diese ebenfalls, zum Beispiel unter dem Namen „Hoyle Black Jack“. 2001 erschien ein Remake von „Hoyle Casino“, doch unserer Meinung nach kommt einfach nichts an den Klassiker und somit die Mutter aller Casino Spiele heran.

2. IGT Slots Paradise Garden

Für alle Spielautomaten-Fans haben wir hier genau das Richtige. IGT Slots Paradise Garden nimmt euch mit auf eine Reise durch die vielseitige Landschaft der Slot-Maschinen. Spielt an über 15 Spielautomaten, die in ihrer Aufmachung nicht unterschiedlicher sein könnten und daher langen Spielspaß garantieren. Das Spiel aus dem Jahre 2014 wartet mit populären Slots wie Paradise Garden, Gold Bar 7s, 100 Wolves, Dakota Thunder, Deser Spirit, Eskimo und vielen anderen auf euch. Wer also mal eine Abwechslungs davon braucht, online Spielautomaten ohne Einzahlung zu spielen, der ist hier genau richtig aufgehoben.

3. The Four Kings Casino and Slots

Seid ihr bereit für ein Casino Rollenspiel der Extraklasse? Dann solltet ihr mal einen genaueren Blick auf diesen Online-Multiplayer werfen. Stürzt euch mit eurem Charakter in eine Welt des Glücksspiels, tretet verschiedenen Casino Spielen bei, messt euch mit anderen Mitspielern weltweit oder entspannt einfach mal in einem der Nightclubs – The Four Kings Casino and Slots hält so einige Überraschungen für euch bereit. Dazu kommt, dass ihr euch über dynamische Ranglisten mit Spielern aus der ganzen Welt vergleichen und die Bestenlisten unsicher machen könnt. Einziges Manko: Die 3D Grafik erinnert nicht wirklich an ein Erscheinungsdatum im Jahre 2015, doch da der Spielspaß hier im Vordergrund steht, ist es immer noch sein Geld wert.

4. Tik’s Texas Hold’Em

Natürlich darf ein reines Poker Game in unserer Reihe nicht fehlen. Ihr spielt hier allerdings ausschließlich gegen den Computer oder eben mehrere AI’s. Die Programmierung dieser ist jedoch um einiges raffinierter als Vorläufer des gleichen Genres und wird euch so einiges abverlangen. Vor allem für den Anfänger ist dieses Spiel eine super Variante, das Spiel zu erlernen und seine Fähigkeiten zu vertiefen. Die große Anzahl an verschiedenen Einstellungen, die vor jeder Runde vorgenommen werden können, überzeugt ebenfalls. Doch im Vergleich mit den anderen Spielen dieses Genres müsst ihr mit 5,99€ etwas tiefer in die Tasche greifen.

5. Vegas Tycoon

Kein klassisches Gambling Spiel per sé, doch diese Reihe der besten Casino Games kommt unserer Meinung nach ohne „Vegas Tycoon“ einfach nicht aus. Erschafft euer eigenes Casino Imperium und designt euer eigenes Casino in Las Vegas. Der Traum eines jeden, sein eigenes Glücksspiel-Imperium zu leiten, wird mit diesem Spiel Wirklichkeit. Suchtgefahr ist vorprogrammiert. Stunden verfliegen wie Sekunden während ihr nach der richtigen Kombination an Spielautomaten, Karten- oder Würfeltischen in eurem Casino Ausschau haltet. Ein Muss für jeden Tycoon, Interieur Designer oder Glücksspiel-Fan.