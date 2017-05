Die Top 5 Online Casino Spiele aller Zeiten

Das sind die besten Online Casino Spiele, die Glücksritter nicht verpassen sollten

Spielautomaten, Roulette, Baccarat, Poker oder Blackjack – Glücksspiele sind ein beliebter Zeitvertreib und Teil der digitalen Kultur. Vor allem da sie mittlerweile im Internet oder per App über das Smartphone gezockt werden können. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Online Casino Games die besten sind. Schließlich gibt es die Spiele wie Sand am Meer. Was ist also der beste Spielautomat und welches das beste Roulette-Game? Die Bewertung kann eigentlich nur auf Grund der Popularität erfolgen. Denn was die Grafik und Thematik der Spiele angeht, ist das reine Geschmackssache.

Die Top 5 Bewertung

Platz 1: Das Casumo Casino verfügt über den beliebtesten Spielautomaten aller Zeiten. Die Rede ist von Starburst – dem klassischen Online Slot von Netent. Netent ist eine renommierte Softwarefirma, die seit vielen Jahren für unvergleichliche Spielautomaten im Internet sorgt und technisch gesehen zu den innovativsten Softwareherstellern der Branche gehört. Der Starburst Slot ist ein fünf Walzen Spielautomat mit drei Reihen. Das Universum wurde hier zum Thema gemacht, allerdings in einer 80er-Jahre-Disko-Version mit bunten durch die Galaxie fliegenden Sternen. Die Symbole auf den Walzen glitzern und funkeln und bei einer Gewinnkombination, explodieren sie, sodass ein Leuchtsternregen auf dem Bildschirm erscheint. Die Spieler lieben den Slot seit vielen Jahren und bis heute hat der Hype nicht nachgelassen.

Platz 2: Book of Ra

Book of Ra ist ein Abenteuerslot aus dem Hause Novomatic, der sich an die Geschichte von Indianer Jones anlehnt und in das mystische Ägypten entführt. Der Spielautomat zählt weltweit zu den erfolgreichsten Automatenspielen – online wie offline – und verfügt darüber hinaus über eine der höchsten Auszahlungsquoten. Abgesehen von der Spannung und dem Nervenkitzel besitzt Book of Ra eine Freispielfunktion und ein ganz besonderes Feature. Die Rede ist von der Risikofunktion, die mit einem Schlag den Gewinn verdoppelt. Ein Traum für alle Zocker, die auf Abenteuer und Action stehen.

Platz 3: Mega Fortune

Wie der Name schon sagt, lässt sich mit diesem Spielautomaten ein Mega Gewinn erzielen. Dabei handelt es sich nicht um einen normalen Slot, sondern um einen der meistgespielten progressiven Jackpotautomaten. Dieser sorgt dafür, dass jeder, der den Slot spielt, den Jackpot um ein paar Euro erhöht. Da diesen Spielautomaten mehrere Millionen Menschen täglich zocken, füllt sich der Pott bald mit sehr viel Geld. Mega Fortune hat bereits den Weltrekord für den größten ausgezahlten Jackpot in einer virtuellen Spielothek geknackt. Ein glücklicher Spieler gewann mit diesem Spiel mehr als 17 Millionen Euro. Übrigens war dieser Spieler nicht der einzige glückliche Gewinner. Regelmäßig freuen sich Zocker aus der ganzen Welt über einen hohen Gewinn von mehreren hunderttausend Euro.

Platz 4: Französisches Roulette

Französisches Roulette gehört in jedem Online Casino zu den Highlights. Viele Zocker lieben die Spannung und die hohen Gewinnchancen. Das Roulettespiel lässt sich entweder als Automatenspiel in verschiedenen Versionen zocken oder auch im Live-Casino spielen. Dort wird echtes Roulette aus einer Spielbank per Webcam übertragen. Die Spieler platzieren ihre Einsätze über den Chat. Das Tolle ist, dass es verschiedene Tischlimits gibt. So kommen Anfänger genauso auf ihre Kosten wie High Roller.

Platz 5: Jacks or Better

Jacks or Better ist ein Video-Poker Spiel, dass zu den beliebtesten Versionen beim Poker gehört und über eine sehr hohe Auszahlungsrate von über 97 Prozent verfügt. Da es zu den Basisvarianten zählt, lässt sich diese Version einfach erlernen. Mit dem Einsatz beginnt eine Hand. Der Spieler erhält fünf Karten, die er behalten oder wieder ablegen kann, um eine bessere Hand zu bekommen. Viel mehr ist eigentlich nicht zu beachten. Das Game macht großen Spaß, sorgt für kurzweilige Abwechslung und hohe Gewinne.