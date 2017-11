Die unterschiedlichen Pokervarianten – Ein Überblick

Poker – eine der beliebtesten Glücksspiele auf der kompletten Welt. Kein anderes Glücksspiel ist auf diese Art beliebt, wie Poker, wobei dieses Glücksspiel auf der kompletten Welt gespielt wird. Millionen von Menschen spielen Tag ein Tag aus dieses Glücksspiel und setzen sich dementsprechend auch mit der Thematik auseinander.

Wenn man von Poker spricht, denken viele Menschen häufig immer nur an ein einziges Spiel, das von Relevanz ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, da Poker sich in unterschiedliche Varianten gliedert. Dementsprechend gibt es nicht nur das eine Pokerspiel, sondern es gibt viele andere Varianten, die dementsprechend auch beachtet werden müssen. Menschen, die bisher Poker nur im Rande mitbekommen haben und sich dementsprechend interessieren, sollten im Folgenden den Bericht lesen. Dabei wird auf die einzelnen Pokervarianten Bezug genommen, wobei sowohl die Pokervariante mit Texas holdem, als auch die kleineren Pokervarianten, die bisher nicht so bekannt sind, beleuchtet werden. Wer sich genauer über das Poker spielen informieren möchte und auch Online Poker Erfahrungen sammeln möchte, sollte unbedingt diese Internetseite besuchen. Hier werden gute und umfangreiche Ratschläge über das Poker spielen gegeben.

Die Unterschiedlichen Varianten

Wie schon angesprochen, gibt es in Casinos viele unterschiedliche Pokervarianten, wobei jedoch eine Variante mit dem Namen Texas holdem alle anderen Varianten häufig überschattet. Texas holdem ist mit Abstand die berühmteste und bekannteste Variante des Pokerspiels, es ist jedoch nicht die einzige. Es gibt viele unterschiedliche Pokervarianten, wobei häufig auch nicht nur das Kartenspiel im Vordergrund steht, sondern es gibt auch vermehrt Würfelpokervarianten, bei dem man mit entsprechenden Würfeln spielt. Auch andere absurde Möglichkeiten, wie das beschränken der einzelnen Einsätze werden als Pokervariante aufgeführt.

Texas holdem als beliebteste Variante

Texas holdem ist die berühmteste und meist gespielte Variante des Pokers. In den meisten Fällen ist dieses auch die Variante, die auf den Turnieren und Weltmeisterschaften gespielt wird. Für die Zuschauer es ist darüber hinaus auch die Variante, die am übersichtlichsten gestaltet ist und dementsprechend auch die meiste Spannung für den Zuschauer von zu Hause bietet. Bei dieser Spielart bekommt der Spieler zu Anfang an zwei einzelne Karten und im Nachhinein werden weitere fünf Karten offen gelegt. Der Spieler mit dem Besten Kartenbild gewinnt dann die Hand und dementsprechend auch die Hand. Diese Pokervariante ist einfach zu verstehen, wobei man diesbezüglich auch keine großen vor Erfahrungen im Glückspielgeschäft benötigt.

Draw Variante

Eine weitere Möglichkeit für das Pokalspiel ist die sogenannte Draw Variante. Bei diesen Varianten wird jeweils mit unterschiedlich vielen Karten gespielt, meistens jedoch mit drei oder fünf Karten. All diese Varianten sind heutzutage nur noch sehr vereinzelt verbreitet, wobei die Varianten im normalen Casinogeschäft eigentlich keine Rolle mehr spielen. Ausschließlich in kleinen Runden in den eigenen vier Wänden wird heutzutage auch noch diese Variante gespielt.

Stud Variante

Eine weitere Möglichkeit ist das so genannte Stud. Hier wird teilweise mit fünf oder sogar sieben Karten gleichzeitig gespielt. Dieser erhält jeder einzelne Spieler sofort in die Hand, wobei immer nur ein paar Karten geöffnet sind, die anderen bleiben verdeckt. Im Anschluss daran folgen unterschiedliche Setzrunden.

Absurde Varianten

Weitere absurde Möglichkeiten des Pokerspielens ist das sogenannte Würfel Poker. In diesem Fall wird nicht mit Karten wie üblich, sondern mit Würfeln gespielt. Das Würfel Poker es keine Variante für sich, sondern eine Art Kategorie, die sich selber wieder in unterschiedliche Varianten gliedert. So gibt es nicht nur das klassische Würfel Poker, sondern auch noch andere Varianten des Würfel Pokerspieles.

Die letzte Spielvariante lautet Limits. Bei dieser Variante dürfen die Spieler nur begrenzte Einsätze tätigen, sodass hier auch nur begrenzte Gewinne oder Verluste generiert werden können. Auch diese Varianten wird heutzutage nur noch sehr selten angewendet und sind im Profi sowie Turnierbereich nur noch ganz selten zu finden.

Varianten im Online Poker

Im Casino Bereich wird häufig nur noch die bekannteste Variante, nämlich Texas holdem gespielt. Alle anderen Varianten finden dahingehend kein Ansehen und werden im klassischen Casino nicht beachtet. Im Online Casino Bereich sieht dieses anders aus, da hier natürlich die Kapazitäten wesentlich größer sind. Hier können je nach Anbieter auch entsprechend andere Varianten des Pokers gespielt werden. Wer sich also für die eher unbekannten Varianten entscheidet, sollte auf das Online Casino umsteigen. Je nach Anbieter sind hier fast alle Varianten bis auf das Würfel Poker zu wenden. Letztendlich müssen Sie für sich selber entscheiden, welche Variante Sie spielen möchte. Das Angebot ist grenzenlos und Sie haben in der Hand. Im Online Poker Bereich ist die Auswahl grenzenlos und in keiner Art und Weise eingeschränkt.

Fazit: Zahlreiche spannende Varianten

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Varianten im Bereich des Pokerspielen sehr vielfältig sind, und noch nicht einmal Profis können durch diese Vielfalt blicken. Dementsprechend sollte man sich von Anfang an für eine Spielvariante entscheiden und diese konsequent verfolgen. Für Anfänger eignet sich am besten die berühmteste und bekannteste Spielvariante Texas holdem. Diese wird auch von Spielern häufig als die spannendste und umfangreichste Variante bezeichnet