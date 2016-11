Die Zwerge – Das ist also Narmora

Pressemeldung – Genau eine Woche vor dem Release von Die Zwerge, stellt THQ Nordic einen neuen Helden in ihrer „Meet the Dwarves“ Videoserie vor. Narmora, die flinke und gewandte Assassine.

Sie ist darauf spezialisiert, sich unbemerkt an ihre Gegner heranzuschleichen und sie niederzustrecken, bevor sie sie bemerken. Mit ihrer Fähigkeit „Hier… Dort” kann sie überall auf dem Schlachtfeld auftauchen oder sich mit „Meuchelmord” und „Schattentod” hin und her teleportieren und schnell bis zu zehn Feinde zu eliminieren.

Narmora ist einer von 15 spielbaren Charakteren in Die Zwerge. In diesem neuen Fantasy-RPG kämpfen die Spieler mit nur einer Handvoll von Helden in Echtzeit gegen übermächtige Gegnerhorden. Die Helden der letzten beiden Wochen waren Boindil Zweiklinge und Rodario. Nächste Woche wird Djerun bei „Meet the Dwarves“ vorgestellt.

Die Zwerge erscheint am 01. Dezember für PC, Xbox One und PS4.