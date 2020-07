Dirt 5 – Ein neuer Trailer zeigt neue Fahrzeugklassen

Pressemeldung – Codemasters steht heute voll unter dem Zeichen von DIRT 5 und gibt nicht nur jede Menge Details zum kommenden Fun-Racer bekannt, sondern liefert mit dem neuen Feature-Trailer auch starke Eindrücke des Spiels ab, das am 9. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Bereits die Ankündigung von DIRT 5 schlug bei Racing-Fans ein wie eine Bombe und das heute veröffentlichte Video bedient nicht nur Fans des Genres, sondern auch Liebhaber spektakulärer Spiel-Modi, die von der DIRT-Community lang zurückgewünscht wurden.

Der Trailer entführt in eine Vielzahl unterschiedlicher Orte rund um den Globus. Die Rennen starten mit „Christ the Redeemer“ in Brasilien. Die Fahrzeuge rasen durch Matsch und üppige Vegetation bevor sie ihren Weg in die sengenden Hitze der Wüste von Arizona finden. Tief im Herzen eines Canyons form ein Oval die perfekte Sandstrecke für pulstreibende „Sprint Car“-Rennen. Anschließend geht die Action mit einem „Rock Bouncer“ durch eine Serie von zerklüfteten Rinnen des Wadi in Marokko weiter – ein nervenzerreibendes „Path Finder“-Event in einer rauen und lebensfeindlichen Felsenlandschaft.

DIRT 5 bietet in puncto Fahrzeuge mehr Vielfalt als jedes DIRT Spiel jemals zuvor: von den 900 PS-starken „Sprint Cars“ zu den „Rock Bouncern“ und von den martialischen „Pre-Runnern“ hin zu den traditionellen und modernen Rally-Fahrzeugen. Insgesamt bietet DIRT 5 13 unterschiedliche Fahrzeugklassen und somit für jeden Spieler die Option auf ein Auto, das seinem Fahrstil entspricht. Das fehlerlose Beherrschen von Fahrzeugen mit Front, Heck, aber auch Allrad-Antrieb ist dabei von unschätzbarem Wert, sowohl im spannenden Karriere-Modus als auch in herausfordernden Splitscreen-Rennen mit Freunden.

DIRT 5 verfügt über mehr Spiel-Modi als jeder bisherige Teil des DIRT-Franchise und bietet mit jeder Runde einzigartige Herausforderungen:

Landrush – Strecken-basiert in rauem Terrain mit erschütternden Sprüngen und technisch anspruchsvollen Sektionen. Die Wetter- und Streckenverhältnisse ändern sich während der Events ständig, um diesen Gruppen-Rennmodus anspruchsvoll zu machen

Rally Raid – Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Strecken mit unterschiedlichen Teilabschnitten, auf denen Fahrer nicht nur echte Rennmaschinen unter Kontrolle bringen müssen, die für echte Off-Road-Rennen geschaffen wurden, sondern nebenbei noch frische Luft schnappen können.

Ice Breaker – Wie der Name schon sagt, treten die Fahrer hier auf Strecken gegeneinander an, die fast ausschließlich aus Eis bestehen. Die Kontrolle über den Fuß am Gas und präzises Driften sind hier essentiell wichtig, um diesen Modus zu meistern.

Stampede – Harte, erbarmungslose Natur-Landschaften, wie geschaffen für hartgesottene Rennmaschinen. Das Design der Strecken ist geprägt von der sandigen und lehmigen Umgebung.

Path Finder – Noch ein neuartige Spielmodus. Die Kontrolle der Geschwindigkeit und eine ordentliche Portion Strategie sind die Schlüssel zum Erfolg. Ein extremes Off-Road-Gelände mit enormen Sprüngen und steinigen Pfaden.

Sprint – Extremstes Racing der verrücktesten Art. 900 Pferdestärken, Spoiler und vier Räder unterschiedlicher Größe – unterwegs auf einem schier endlosen ovalen Rundkurs. Perfekt für Drift-Fans!

Ultra Cross – Unterschiedlichste Umgebungen und unvorhersehbares Streckenführungen. Klassisches Rallycross der extremsten Art für die ultimative Herausforderung.

Die verrückte Welt des Gymkhana feiert erstmals seit DiRT Showdown ihre Rückkehr.Die Spieler springen, driften und ziehen Donuts durch eigens konstruierte Stunt-Arenen, die gefüllt sind mit Fässern, Reifenstapeln und Kegeln. Um wertvolle Multiplikatoren zu erfahren und im vorgegeben Zeitlimit einen anvisierten Punktestand zu erreichen, müssen Tricks erfolgreich aneinander gereiht werden. Bei Gymkhana dreht sich alles ebenso um Style, wie auch um echtes Können.

Codemasters freut sich zudem bekanntgeben zu können, dass DIRT 5 allen Käufern des Spiels für PlayStation 4 durch ein automatisches Upgrade auch ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht, wenn diese den Sprung auf die neue Konsolen-Generation PlayStation 5 vollziehen. Wie bereits bekanntgegeben unterstützt DIRT 5 zudem auch Xbox Smart Delivery, mit dem das gleiche kostenlose Upgrade auch für Käufer der Xbox Series X zur Verfügung.

“Der Trailer vermittelt Spielern einen Einblick in die Welt von DIRT 5 und die Bandbreite an Inhalten und Funktionen, die auf sie warten,“ sagt Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters. “Aber wir haben noch ein paar Dinge unter Verschluss, darunter ein Feature, das es so in einem DIRT Spiel nie zuvor gegeben hat. Wenn Fans das raueste Terrain , extremstes Wetter und echten Nervenkitzel hinter jeder Kurve wünschen, dann liefert DIRT 5 ihnen genau das und noch mehr.“