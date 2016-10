Dishonored 2 – Ein neues Entwicklertagebuch zu Emily

Die Arkane Studios haben mit Dishonored eine ganz eigene Welt erschaffen, und doch ist sie der unseren so ähnlich. Als Corvo musste man seinen Namen reinwaschen und letztlich auch die Tochter der Königin retten – Emily.

15 Jahre sind seitdem in der Welt von Dishonored 2 vergangen. Emily ist eine Frau geworden und wurde in all dieser Zeit von Corvo, ihrem Vater, trainiert. Im neuesten Entwicklertagebuch geht die Spieleschmiede genauer auf die Geschichte von Emily ein, was sie antreibt und was sie von Corvo unterscheidet.

Natürlich wirft man noch einen Blick auf ihre Kräfte, die sich deutlich von Corvos unterscheiden. Dishonored 2 erscheint am 11. November.