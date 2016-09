Dishonored 2 – Mehr als ein Durchlauf nötig um alles zu verstehen

Schon immer gab es Spiele, die nicht einfach zu verstehen waren, und bei denen ein zweiter Durchlauf half die letzten Mysterien zu entschlüsseln. Auch Dishonored 2 wird ein solches Spiel werden, wie es scheint.

Die Arkane Studios haben in Dishonored 2 dieses Mal gleich zwei Charaktere an den Start gebracht. Neben Corvo, den man bereits aus dem originalen Dishonored kennt, meuchelt sich nun auch Emily durch die Feinde. Harvey Smith, Mitgründer der Arkane Studios sprach nun etwas über Dishonored 2 und warum ein zweiter Durchlauf mehr als angebracht ist.

Auf die Frage hin, ob man vor jeder Mission zwischen Corvo oder Emily wählt antwortete Smith: „Ich freue mich echt über die Frage, denn irgendwie haben wir das falsch kommuniziert. Man spielt am Anfang direkt mit Emily, man sieht sie also so oder so. Später gibt es dann einen Moment, in dem man sich zwischen Corvo oder Emily entscheiden muss. Man kann also direkt als Emily weiterspielen, ihre Kräfte ausbauen und das Chaos um sie herum untersuchen, oder man wählt Corvo. Der andere Charaktere, den man also nicht wählt, ist dann nicht mehr mit dabei. Man lässt ihn zurück.“

Um alles zu verstehen wählte man also die Möglichkeit zwei Mal zu spielen. Smith sagte zu diesem Thema:

„Jedes Mal, wenn man Dishonored 2 spielt, ist es anders. Man entdeckt andere Wege, kauft andere Kräfte, spielt als Corvo oder Emily. Und wenn euch der Outsider sein Zeichen anbietet, kann man auch „Nein“ sagen. In der Vergangenheit haben einige Spieler einmal und andere viele Mal Dishonored gespielt. In Dishonoerd 2 gibt es sogar weitere Gründe Dishonored 2 mehr als einmal zu spielen. Ich glaube, dass die Spieler Dishonored 2 besser verstehen werden, wenn sie es zwei Mal gespielt haben, da es so viele Unterhaltungen gibt, die man verpassen kann, eine Geschichte die man lesen kann und selbst die Umgebung erzählt eine Geschichte. Zusätzlich kann man beim ersten Mal nicht genügend Runen sammeln, um alle Kräfte freizuschalten – tatsächlich reicht es nicht einmal für die Hälfte.“

Dishonored 2 wird im November erscheinen und man kann davon ausgehen, dass Fans mehr als einmal in die Haut von Corvo oder Emily schlüpfen werden.

Quelle