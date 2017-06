Dishonored Death of the Outsider – Der September wird blutig

Einige Überraschungen hatte Bethesda dann doch noch parat, wie unter anderem Dishonored: Death of the Outsider, der Stand Alone Erweiterung, die schon in diesem Jahr erscheinen wird.

Dieses Mal schlüpft ihr nicht in die Rolle von Corvo oder seiner Tochter, sondern die von Billie Lurk. Lurk ist vielen Spielern von Dishonored 2 als Captain bekannt, die euch zu euren Zielen gefahren hat. Billie wird sich mit ihrem Mentor Daud zusammentun und die dunkle Seite der Stadt Karnaca erkunden, um den ultimativen Auftrag zu erledigen: den Tod des Outsiders.

Dishonored: Death of the Outsider erscheint am 15. September 2017.