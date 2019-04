Dontnod Entertainment – Zwei neue Projekte in Arbeit

Die Spieleschmeide Dontnod Entertainment ist vielen Gamern durch Spiele wie Life is Strange oder Vampyr ein Begriff geworden. Eben jenes Studio widmet sich nun neuen Aufgaben, wie es scheint.

Im letzten Finanzbericht hat das Studio zunächst berichtet, dass sie im Vergleich zu 2017, das 9,7 Millionen Euro generieren konnte, mit 14,3 Millionen Euro in 2018 deutlich mehr Zuwachs hatten.

Zusätzlich verriet Dontnod, dass sie aktuell an zwei neuen Spielen arbeiten würden. Informationen dazu wollten man aber nicht bekanntgeben. Bleibt abzuwarten, ob es wieder ein Titel in Richtung Life is Strange sein wird, oder ob sie wie mit Vampyr in komplett andere Richtungen vordringen.