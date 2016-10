Doom – Arcade-action für lau

Der neueste Doom-Ableger ist auch schon ein paar Tage alt, doch nicht so alt, dass er bereits vergessen wurde, auch nicht vom Entwicklerstudio. Das vierte Update ist jetzt verfügbar.

Der nun mehr vierte DLC fügt neben zwei neuen Online-Multiplayer-Modi auch den Arcade-Modus in Doom ein. Dieser lässt euch mit allen Waffen, voll aufgerüstet, richtig auf die Kacke hauen, um so ganz an die Spitze der Rangliste zu klettern.

Da Bilder immer mehr wert haben als Worte, hat man auch gleich einen Launch-Trailer zum aktuellen DLC veröffentlicht, der zudem komplett kostenlos für euch ist.

