Dota 2 vs. LoL: Wem gehört die Zukunft im Gamingsektor?

Die Gamescom 2017 in Köln wächst mit über 370.000 erwarteten Besuchern und mehr als 900 Ausstellern zum wiederholten Male. Die Gaming-Szene – egal an welcher Konsole und welche Art des Spiels – wächst in Deutschland und kann auch in internationaler Hinsicht Zulauf verbuchen. Zu den bekanntesten Spielen, die auch im Rahmen von großen Turnieren ausgetragen werden, zählen die Multiplayerspiele Dota 2 und League of Legends. Wir haben einen Blick auf diese Games geworfen und uns überlegt, wem die Zukunft des kompetitiven Gamings gehört.

Zuschauerzahlen steigen stetig

Die E-Sports-Szene wächst und wächst – und dieses zeigt sich unter anderem auch an den Zuschauerzahlen während der Turniere. Die Finals der jeweiligen Spiele werden über Live-Streams übertragen und erzielen Einschaltquoten von mehreren Hunderttausend Zuschauern. Auch die Preisgelder entwickeln sich stark nach oben. Viele Profispieler betreiben ihren Sport hauptberuflich, lassen sich bei einem Turnier doch bis zu 250.000 Dollar verdienen. Außerdem zeigen Statistiken, dass sich die Einsätze bei Wettanbietern auf das Spiel League of Legends stetig nach oben entwickeln und diese Einsätze die Einsätze auf andere eSport-Games – so auch Dota 2 – übersteigen. Hierbei ist ein wachsender Trend erkennbar.

Dota 2 oder LoL

Doch welchem Spiel gehört nun die Zukunft? Zum einen muss gesagt werden, dass das MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Dota 2 sich in dieser Kategorie gegen LoL bereits teilweise durchsetzen konnte. So wählte die fünfte Asian Indoor & Martial Arts Games Dota 2 zum besten Spiel im Bereich des kompetitiven Gamings, und stufte damit League of Legends herab. Zudem ist diese Entscheidung halbwegs repräsentativ, da 62 Länder an dieser Konvention und somit auch Entscheidung beteiligt sind.

Zum anderen kann eine derartige Bewertung nicht als absolut gültig gesehen werden. Auch andere Faktoren spielen eine nicht unerhebliche Rolle bei der Frage um die Zukunft des Gamings. So hat League of Legends deutlich die Nase vorn, wenn es um Spieler- und Zuschauerzahlen geht. 32 Millionen aktive Spieler kann die Firma Riot Games aufweisen, die LoL entwickelt hat. Außerdem sind mittlerweile über 70 Million der sogenannten Beschwörernamen bei Leauge of Legends registriert. An den stärksten Tagen sind bis zu drei Millionen Spieler gleichzeitig online – durchaus eine Herausforderung für die Server. Auch Dota 2 zielt natürlich massenweise Spieler an, kommt an die Werte von League of Legends jedoch nicht heran. 13 Millionen aktive Spieler zählen zur Spielerschaft von Dota 2.

Zukunft ungewiss

Geht man davon aus, dass sich die Entwicklungen der vergangenen Jahre fortgesetzt, so müsste das Spiel League of Legends seine Spitzenposition weiter ausbauen und festigen können. Bereits jetzt verfügt das Spiel über einen großen Vorsprung sowohl in Hinsicht auf Spielerzahlen und Zuschauerzahlen als auch bei Wettquoten sowie Preisgeldern. Es bleibt aber abzuwarten, ob Dota 2 in Zukunft weitere Marktanteile gewinnen kann, um damit den Konkurrenzdruck weiter zu erhöhen. Sicher ist jedoch, dass die Spieler weiterhin an Popularität gewinnen dürften.