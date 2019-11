Dragon Age 4 – Bioware hat im Dezember etwas besonderes vor

Entwickler Bioware hat es zwar nicht ganz so leicht aber weiß trotzdem wie sie ihre Fans anteasern können.

Dafür nutzte Bioware erneut Twitter und schrieb dort: „Heute ist der zehnte Jahrestag von Dragon Age. Dieses Jahr, am 04. Dezember 2019, nehmen wir an der Community Party teil und feiern mit euch zehn Jahre einer Welt, die wir alle lieben. Wir sehen euch am 04. Dezember für einen Dragon 4ge-Tag.“

Wie ihr nun richtig gelesen habt, steht dort „Dragon 4ge“ was natürlich auf Dragon Age 4 hindeutet. Obwohl der Release des Spiels noch lange auf sich warten lassen wird, wie EA im letzten Investorengespräch verraten hat.

