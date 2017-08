Dragon Ball Fighter Z – Neue Details von der gamescom

Pressemeldung – Bandai Namco Entertainment Europe enthüllt viele neue Inhalte wie z. B. Dragon Ball Fighter Z aber auch die europäische Dragon Ball Fighter Z CollectorZ Edition, den Story Modus mit neuem Gameplay, sowie das Angebot ab heute das Spiel vorzubestellen, aber auch sich bei der geschlossenen Beta zu registrieren. Das lang erwartete 2.5D Kampfspiel von Arc System Works wird im Februar 2018 für die Xbox One, PlayStation 4, den PC digital via Steam sowie durch weitere Distributoren erhältlich sein.

Eine Europäische Dragon Ball Fighter Z CollectorZ Edition wird auch Anfang 2018 für die Xbox One sowie PlayStation 4 erscheinen und eine atemberaubende 18 cm große Goku Diorama in einem exklusiven „Manga Dimension“ Färbungen, drei Art Boards sowie einem einzigartigen SteelBook enthalten.

[amazon box=“B072R27VPH“ template=“list“]

Die CollectorZ Edition als auch die Standardversionen kommen mit einem Vorbestellbonus für alle Spieler, inklusive Zugang zur öffentlichen Beta, vorzeitiges Freischalten von zwei Charakteren (SSGSS Goku und SSGSS Vegata) sowie zwei exklusive Lobby Avatare! Mehr Informationen bezüglich der öffentlichen Beta werden später bekannt gegeben.

Der neue Trailer von Dragon Ball Fighter Z gibt einen Einblick in dem Story Modus, die neuen Charaktere sowie dem Party Match Modus. In diesen Gameplay Aufnahmen kämpfen Android 16 sowie das Duo Android 17 & Android 18, Seite an Seite mit Krillin und Piccolo. Mit der Wiederauferstehung von Android 16 und der Invasion des Geheimnisvollen Armeekorps scheinen die Superkrieger zu verlieren. Was passiert hier? Der Party Match Modus wird mit den neuen auch Inhalten auch vorgestellt. In diesem neuen Online Kampfmodus ist ein Spieler der Anführer von sechs weiteren Charaktere in einem intensiven 3 vs. 3 Kampf.