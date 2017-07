Dragon Ball Fighter Z – Trunks kämpft ebenfalls mit

Pressemeldung – Auf der EVO 2017 gab es spannende Enthüllungen rund um Dragon Ball Fighter Z: Trunks wird den Kader im heiß erwarteten Beat ’em Up erweitern. Klickt auf den YouTube-Link und erlebt, wie Trunks jeden Gegner, der sich ihm in Dragon Ball Fighter Z in den Weg stellt, auslöscht.

Ebenso wurde der Start der Closed Beta von Dragon Ball Fighter Z für die Xbox One und PS4 bekanntgegeben. In der Closed Beta werden neun Kämpfer spielbar sein, mit denen sich Fighting-Game-Enthusiasten und Dragon Ball-Fans gleichermaßen zu Leibe rücken können.

Dragon Ball Fighter Z erscheint Anfang 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam. Die Registrierungsphase für die Closed Beta beginnt am 26. Juli 2017, weitere Infos zur Dragon Ball Fighter Z Closed Beta folgen demnächst, also bleibt gespannt!