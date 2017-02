Dragon Ball Xenoverse 2 – Das steckt im nächsten DLC

Bandai Namco Entertainment hat heute weitere Details zum kommenden kostenlosen Update von Dragon Ball Xenoverse 2 enthüllt. Dieses wird am 27. Februar veröffentlicht und enthält eine Vielzahl neuer Inhalte. Zugleich wird am 28. Februar das zweite DLC Paket veröffentlicht.

Das neue kostenlose Update enthält:

Neue Kostüme : Zangya & Bido

: Zangya & Bido Outfit von C15 und Metall-Coolers Anzug

und 2 neue Experten-Missionen : Broly und Janemba

: Broly und Janemba 5 neue Attacken

Neue Regeln für den Tenkaichi Wettkampf

Charakter-Tenkaichi: Alle Spieler müssen mit derselben Figur kämpfen, wie zum Beispiel “Goku Tenkaichi”, “Yamcha Tenakichi” oder “Pan Tenkaichi”

Gruppen-Tenkaichi: Im “GT Cup” können Spieler zum Beispiel nur GT-Charaktere auswählen.

Tenkaichi Wettkampf-Jersey

Diese neuen und kostenlosen Inhalte werden ab dem 27. Februar verfügbar sein. Das zweite DLC Paket folgt am 28. Februar.

Dragon Ball Xenoverse 2 ist seit dem 28. Oktober 2016 in Europa, im Nahen Osten, in Australasien und in Afrika für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, Xbox One und auf STEAM erhältlich.