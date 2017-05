Dragon’s Dogma – Erscheint auch für PS4 und Xbox One

Capcom hat vor einigen Jahren Dragon’s Dogma veröffentlicht, unter anderem auch für PS3 und Xbox. Einen neuen Teil gibt es zwar noch nicht, aber immerhin eine Portierung, wie via Twitter nun bekannt wurde.

Capcom wird im Herbst 2017 Dragon’s Dogma bzw. Dragon’s Dogma: Dark Arisen auch für die Xbox One und PS4 veröffentlichen. Nachdem dies zunächst nur für Japan galt, hat sich auch der europäische Account von Dragon’s Dogma auf gemacht die frohe Kunde zu verbreiten.

Wann genau Dragon’s Dogma für Xbox One und PS4 erscheinen wird ist aber noch unklar.

Reclaim your heart in the epic Action RPG “Dragon’s Dogma: Dark Arisen”. Coming to PS4 and XB1 this fall!

