Dragon Quest 8: Die Reise des verschwundenen Königs – Hier findet ihr die besten Items

Ein schlimmer Fluch wurde über das Königreich Trodain gelegt. Der böse Hofnarr sprach einen dunklen magischen Spruch aus, der es so richtig in sich hat. Die Prinzessin verwandelte sich daraufhin zum Pferd, der König wurde zu einem gruseligen Troll und das gesamte Schloss ist mit Schlingpflanzen bewachsen.

Nun kommen die Gamer ins Spiel: sie verkörpern den Helden, der das Königreich von seinem Unheil befreit. Die Gamer begeben sich auf eine weite und actionreiche Reise, um Verbündete zu suchen und dem Fiesling das Handwerk zu legen. Um all diese Aufgaben zu bestehen, gibt es einige Hilfsmittel, die euch dabei zur Seite stehen – und die wichtigsten sind natürlich die Waffen. Deswegen stellen wir euch heute kurz die belangreichsten und stärksten Waffen vor. Selbstverständlich gehen wir auch darauf ein, wie diese zu finden sind.

Dragon Quest 8: Die Reise des verschwundenen Königs für den 3DS hat es mal wieder in sich. Die Fortsetzung der epischen Spielreihe hat so allerhand zu bieten. Mit einer Gruppe Helden kämpft ihr euch durch eine schier unendliche Welt, löst unglaubliche Aufgaben und besiegt zahlreiche Monster. Aber ihr seid auch verantwortlich für eure Truppe, ihr müsst sie bewerten und vergebt Talentpunkte, damit sie stärker wird. Je stärker diese ist, desto mehr Zaubersprüche und Fertigkeiten erlernen die Mitstreiter. Natürlich seid ihr zudem dafür zuständig, dass eure Helden vernünftig geschützt sind. Dafür müssen sie kontinuierlich mit neuen Rüstungen ausgestattet werden. Außerdem findet ihr verschiedene Waffen oder stellt sie gar selbst her. Wie in fast jedem Spiel haben die verschiedenen Charaktere unterschiedliche Stärken sowie Schwächen; daher gibt es für jede Figur passende Waffen.

Beginnen wir mit der Heldin des Spiels, nämlich Jessica Albert. Sie ist eine mächtige Magierin, die aus gutem Hause stammt. Mit ihren Verwandten kommt sie nicht gut aus und so reist sie lieber durch die Welt, um gegen das Böse zu kämpfen, als mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Ihre persönlich liebsten Waffen sind, wie es sich für eine Magierin gehört, Zauberstäbe; aber auch die eher unüblichen Peitschen gehören zu ihrem Repertoire. Die Suche nach der besten Waffe für Jessica führt euch in die Stadt Baccarat. Dort befindet sich ein Casino, in dem ihr die legendäre Gringhampeitsche erstehen könnt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um an dieses Item zu gelangen. Bei der ersten Option müsst ihr euer ganzes Können herausfordern und im Casino 200.000 Jetons erspielen. Das gelingt euch am schnellsten, wenn ihr ein paar Runden Roulette spielt, denn hier ist die Gewinnausschüttung mit am höchsten. Die alten Casino-Hasen unter euch wissen, wie dieser Klassiker funktioniert, dennoch erklären wir kurz für die Frischlinge, wie es geht. Am Rouletttisch setzt ihr auf Zahlen wie fünf, acht oder auf eine andere beliebige Ziffer, die von allen vier Seiten an andere Zahlen grenzt. An jeder Seite und an jeder Ecke dieser Zahl legt ihr nun 500 Jetons ab. Des Weiteren besteht noch die Möglichkeit auf die Zahl selbst 500 Jetons zu legen, sodass ihr nun bei einem Einsatz von 4.500 Jetons seid. Sollte nun das Schicksal auf eurer Seite sein, dann könntet ihr jetzt 56.000 Jetons gewinnen und das mit nur einem Einsatz. Es gibt noch unzählige weitere Spiele, bei denen ihr um Jetons antreten könnt, das gestaltet sich allerdings als recht zeitaufwendig. Wenn ihr keine Lust habt im Casino eure Zeit zu vertrödeln, dann könnt ihr direkt 4.000.000 Goldmünzen auf den Tisch blättern und erspart euch das langwierige Spielen um die Kröten. Übrigens gilt die Peitsche zwar als maßgeschneidert für Jessica, jedoch verfügt sie über eine weitere nette Eigenschaft: sie trifft wirklich jeden Gegner.

Eine gute Alternative zu dieser Waffe bietet die Geißel. Sie ist wesentlich einfacher zu erlangen, weil ihr sie selbst herstellen könnt. Mit einem Standard Alchemie-Kessel könnt ihr dieses Item aus einer Dämonenpeitsche und der Heiligenasche produzieren. Noch ein anderer wirksamer Gegenstand im Kampf gegen die Feinde wird ebenfalls mit Hilfe des Alchemie-Kessels hergestellt: für das Über-Wunderschwert benötigt ihr ein Wunderschwert und eine Lebensarmschiene. Der Vorteil von diesem neuen Schwert ist auf jeden Fall die Heilung der LP. Diese werden um ungefähr ein Viertel des Schadens, der dem Gegner zugefügt wurde, wiederhergestellt.

Kommen wir nun zu unserem Helden Yangus. Er ist ein treuer Weggefährte für uns, der für immer in unserer Schuld steht. Doch genauso treu wie er uns ergeben ist, kann er auch zornig werden. Wie es sich für einen harten Mitstreiter ziemt, greift er im Kampf am liebsten nach Äxten und Hämmern. Das bedeutsamste Werkzeug ist der Dreschflegel der Zerstörung. Ein attraktiver Zusatzeffekt dieses Items ist der Fakt, dass alle Gegner getroffen werden. Die Universalwaffe wartet im Schloss von Prinzessin Minnie auf euch, dort könnt ihr euch diese für Medaillen erkaufen. Hört sich wenig spannend an, aber im Laufe des Spiels werdet ihr für dieses Objekt noch überaus dankbar sein.

Phänomenal geht es mit der Axt des Eroberers weiter, um sie zu erlangen, müsst ihr euch auf die Reise zum Hügel des Windes begeben. Diesen findet ihr gleich neben Rydons Turm, zum Tauschen benötigt ihr den Göttervogel-Stein. Leider hat die Axt keine anderen angenehmen Nebeneffekte. Der Megatonnen-Hammer hingegen ist eine eindrucksvolle Waffe, sie gibt 14% auf kritische Treffer. Er sollte es wohl auch besser in sich haben, denn um ihn herzustellen, müsst ihr die Axt des Eroberers opfern. Und wenn wir hier opfern sagen, dann meinen wir das auch so, denn diese Axt gibt es nur einmal und der Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Also stellt den Hammer besser mit Bedacht her. Neben der Axt des Eroberers benötigt ihr noch weitere Zutaten: den Über-Kriegshammer und das Orichalcum sowie einen verbesserten Alchemie-Kessel. Mit all diesen Objekten ausgestattet, ist Yangus auf jeden Fall ein beachtlicher Kämpfer an eurer Seite.

Der letzte Held Angelo hat eine tragische Vergangenheit. Als Waise ging er mit Marcello in ein altes Gemäuer. Hier wurden die beiden von Templern ausgebildet. Angelo ist ein Kämpfer, wie er im Buche steht; wenn er seine Waffen schwingt, dann gucken die Gegner dumm aus der Wäsche, denn er ist einfach flink und geschickt. Auf eurem gemeinsamen Abenteuer wird er sich aber auch als geselligen Wegbegleiter beweisen, er schaut gerne mal tief ins Glas und vertreibt sich seine Zeit mit einem lustigen Kartenspiel. Am besten ist er mit dem Odinbogen bedient, mit ihm hat er die höchsten Attackwerte. Für die Herstellung benötigt ihr einen aufgerüsteten Alchemie-Kessel und einen Chironbogen, einen Amorbogen sowie den Langbogen. Der Langbogen an sich ist die zweitstärkste Waffe für Angelo, ihr könnt ihn jedoch ausschließlich im Dreieckstal kaufen. Solltet ihr aber weder Geld noch Muße haben, um euch eure Waffen zu kaufen oder herzustellen, dann könnt ihr den Höllensäbel suchen. Dieses Werkzeug aus dem Ort der Verdammnis kann nur gefunden werden. Eilt zu der Stadt Argonia und sucht in der Nacht nach einem Haus. Dort leuchtet ein Spiegel hell auf, seid mutig und geht durch ihn hindurch; als Belohnung erhaltet ihr alsbald den Säbel.

Zum Schluss sollten wir vielleicht auch den eigenen Helden mit der Crème de la Crème in Sachen Waffen ausstatten. Der ehemalige Gardist des Königs ist ein echter Alleskönner: Egal ob Speere, Schwerter oder Klingen, er kann wirklich mit allen Items umgehen. Neben seinen hervorragenden Zauberkünsten schlägt er sich auch mit Waffen ganz hervorragend. Wir beginnen mit dem Flüssigmetallschwert, das ebenso von Angelo und Jessica getragen werden kann. Es verursacht zwei LP Schaden bei Metallschleimen und wird relativ einfach hergestellt. Wie fast immer benötigt ihr einen verbesserten Alchemie-Kessel, außerdem noch ein rostiges Schwert, eine Schleimkrone und ein Orichalcum.

Besonders hartnäckige Metallschleime bekämpft ihr mit dem Metallkönigspeer. Diesen führt den lästigen Gegnern einen garantierten Schaden zu, ist allerdings auch erst nach der Hauptstory verfügbar. Ihr müsst euch nicht wirklich anstrengen, um dieses Schwert zu erhalten. Hierzu begebt ihr euch auf den Dragovianer Pfad. Auf diesem Weg stehen mehrere Truhen, die ihr dann durchsuchen müsst, um den Speer zu finden. Nun kommen wir zur Nonplusultra-Waffe für euren Helden: die Dragovianerkronklinge. Hierfür greift ihr zum Standard-Alchemie-Kessel, zum Flüssigmetallschwert und zum Dragovianerschwert. Fertig ist die perfekte Klinge für euren Helden.

Wie ihr seht, sind das schon wirklich viele Kriegswerkzeuge, die euren Helden helfen, um ans Ziel zu gelangen. Es gibt noch viel mehr Waffen, die ihr während des Spielens entdecken könnt, aber das sind erstmal die wichtigsten und interessantesten Items. Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken der Geheimnisse und ein gutes Gelingen!