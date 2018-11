Draugen – Ein neues Spiel von Red Thread

Das unabhängige Studio Red Thread, unter anderem verantwortlich für Dreamfall Chapters, werkelt aktuell an einem neuen Spiel, das nur den Namen Draugen trägt.

In Draugen wird der Spieler in die Rolle eines amerikanischen Reisenden schlüpfen, der den Namen Edward Charles trägt. Charles reist in der Begleitung eines jungen, geheimnisvollen Mädchens (Lissie), die zusammen die Küstenregion Draugen in Norwegen bereisen.

Natürlich werden auf eurer Reise merkwürdige und geheimnisvolle Ereignisse auf euch warten. Was genau euch erwartet ist noch nicht klar, doch soll es spannend werden. Einen ersten Teaser zu Draugen gibt es natürlich auch schon. Draugen soll 2019 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.