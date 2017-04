Drei legendäre Figuren in Videospielen

Heldensagen haben die Menschen schon seit Urzeiten fasziniert. Die griechische Sagenwelt ist bis heute eine schier unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Da überrascht es nicht, dass auch Videospielentwickler sich immer wieder aus diesem Sagenschatz bedienen.

Hier möchten wir drei kleine Spiele vorstellen, welche 3 legendäre Figuren zu neuem Leben erwecken. Diese Spiele sind ideal für Smartphone und Tablet und eigenen sich als Zeitvertreib für Zwischendurch. Am besten einfach selbst ausprobieren und Probe spielen!

Zeus 1000

Der Göttervater des Olymps ist vor allem für seine Frauengeschichten und als Herr über die Blitze bekannt. Doch er gilt auch als äußerst großzügig. Grund genug, um ihm mit dem Zeus 1000 Online Slot ein Denkmal zu setzen. Versuchen Sie Ihr Glück, beweisen Sie Ihr Können und vielleicht belohnt Sie Zeus persönlich mit einem Gewinn. Zeus 1000 findet man im Online Casino DrückGlück, einem der wenigen Online Glücksspielanbieter mit einer deutschen Glücksspiellizenz.

Zeus 1000 ist ein hübscher Onlineslot, der sich angenehm spielt und für fantastische Gewinnchancen sorgt. Wer sich nicht sicher ist, ob einem dieser Slot gefällt, kann ihn auf DrückGlück kostenlos zur Probe spielen.

The Path of Hercules

The Path of Hercules ist ein ideales Spiel für zwischendurch. Hier folgt man dem Weg des Helden Hercules. In einem Mix aus 3-Gewinnt und Suchbildern macht man sich mit Hercules auf die Reise durch das antike Griechenland. Erkunden Sie sieben legendäre Ortschaften und erfüllen Sie die sagenumwobenen Aufgaben des Hercules.

Ganz einfach im Webbrowser spielbar und ideal für das Smartphone, ist The Path of Hercules ein schöner Zeitvertreib, wenn man unterwegs ein paar Minuten totschlagen möchte. Die einzige Gefahr ist jedoch, dass es nicht bei ein paar Minuten bleibt. The Path of Hercules ist erstaunlich süchtig machend.

Karthago: Die Schätze des Poseidon

Dieses Spiel ähnelt auf den ersten Blick The Path of Hercules und tatsächlich ist das Spielprinzip identisch. Das heißt jedoch nicht, dass Karthago: Die Schätze des Poseidon kein tolles Spiel ist.

Hier begibt man sich auf die Suche nach dem Schatz in Karthago. Das Ziel ist es die sieben Kristalle zu finden um zum Altar von Poseidon zu bringen. Sie suchen dabei in Suchbildern nach Hinweisen und müssen sich anschließen durch knifflige 3-Gewinnt Levels spielen.

Eine gelungene Alternative zu The Path of Hercules. Die Probeversion ist gratis für 60 Minuten spielbar. Danach kann man immer noch entscheiden, ob man das Spiel kaufen will.