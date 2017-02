E3 2017 – Bethesda imitiert Microsoft

Die E3 2017 scheint langsam anzulaufen, zumindest für die Unternehmen. Microsoft waren die ersten, die sagten, wann sie dieses Jahr im Juni durchstarten werden. Schon am 11. Juni will Microsoft die Welt mit Project Scorpio und anderen Dingen überraschen.

Aber auch Bethesda hat sich nun entschieden, wann sie auf der E3 2017 zu sehen sein werden. Ein Tweet von Bethesda klärte auf, dass es ebenfalls der 11. Juni, also der Scorpio-Sonntag sein wird. Via Twitter schrieb das Unternehmen:

„Sonntag vor der E3 wird interessant. Imitation IST die ehrlichste Form der Anerkennung. Bethesda E3 Showcase wird am Sonntag-Nachmittag stattfinden. Details folgen.“

Es dürfte weniger eine Imitation sein oder gar Zufall, dass Bethesda am gleichen Tag, zur fast gleichen Zeit wie Microsoft beginnt – das alles deutet stark auf eine Ankündigung für Project Scorpio und Xbox One hin. Das ist natürlich nur Spekulation unsererseits, doch unwahrscheinlich ist ganz sicher nicht.

Sunday before E3 getting busy. Imitation IS the sincerest form of flattery. Bethesda E3 Showcase will still be Sunday pm. Details soon! #BE3 pic.twitter.com/Sm7auKtFDf

— Bethesda Softworks (@bethesda) February 16, 2017