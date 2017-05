E3 2017 – Ein großes Spiel soll von Microsoft angekündigt werden

Weniger als ein Monat muss vergehen, bis Microsoft die E3 2017 mit ihrer Show einläutet. Schon am Sonntag, also einen Tag vor der eigentlichen E3, lässt Microsoft alle Hüllen fallen und zeigt, was genau sie im Portfolio haben. Natürlich wird Project Scorpio enthüllt aber das Unternehmen soll noch einiges mehr in der Hinterhand haben.

Insider Shinobi, der bereits sehr oft richtig lag, will erfahren haben, dass Microsoft während der E3 2017 ein noch unangekündigtes Triple-A Spiel enthüllen wird. Natürlich ist dies bislang nur ein Gerücht, doch ist es allerdings mehr als wahrscheinlich.

Fraglich ist und bleibt, was für ein großes Triple-A Spiel uns erwartet. Wird Microsoft wieder einen Multiplayer-Titel vorstellen oder das Risiko eines großen Singleplayer-Titels eingehen wollen? Derzeit kann nur spekuliert werden. Die E3 kann nicht früh genug kommen.