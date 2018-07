EA – Nimmt viel Geld für neue Spiele in die Hand

Bleiben wir thematisch bei Electronic Arts und ihrer Investorenkonferenz. Andrew Wilson, seines Zeichens CEO von EA, hat dort einige interessante Details verraten.

So möchte ich EA vermehr in neue IPs investieren, die auf allen Plattformen veröffentlicht werden sollen. Respawn werkelt dabei unter anderem an Star Wars: Jedi Fallen Order und einem weiteren Titel, während sich EA Motive mit einer neuen IP beschäftigt, als auch die Mobile-Studios von EA.

EA will mit dieser Taktik, Spaß, Auswahl und Unterhaltung für alle Gamer anbieten. CFO Blake Jorgenson bestätigte zudem noch einmal, dass EA mehr in neue Studios und Entwickler investieren will, um neue Franchises zu erschaffen.

Später in diesem Jahr soll es dazu neue, aufregende Informationen geben, wie Jorgenson erklärte.